Arxiven de forma provisional la causa contra l'alcaldessa de Torreblanca després de no acreditar-se el delicte

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Castelló ha decidit el sobreseïment provisional de la causa contra l'alcaldessa de Torreblanca (Castelló), la socialista Josefa Tena, pels delictes de fraccionament de contracte, prevaricació i malversació de fons públics per un valor de 1.800.000 euros després d'una denúncia que va interposar el PP de la localitat, segons ha informat l'equip de govern de l'Ajuntament en un comunicat.

L'acte judicial assenyala que d'aquesta denúncia i de les diligències practicades no es desprén degudament acreditada la comissió del delicte imputat.

No obstant açò, indica que no procedeix sobreseure lliurement la causa perquè aquesta classe de resolució solament ha de ser dictada en aquells supòsits en els quals no existeix cap dubte que els fets no siguen constitutius de delicte, la qual cosa no pot dir-se de la present causa.

Sobre el delicte de prevaricació, el jutge indica que l'actuació de l'alcaldessa respondria més a la ignorància o a una falta de preparació per al càrrec que ocupa que a una voluntat manifesta d'imposar la seua voluntat sabent estar actuant contra la llei.

L'equip de govern de Torreblanca ha mostrat la seua "satisfacció" amb la resolució judicial. "Han sigut dos anys de desqualificacions contra la nostra alcaldessa i hui els jutjats han demostrat el que tots sabíem des del primer moment, és innocent", ha afegit.

Segons ha explicat l'equip de govern, aquesta denúncia es basava en unes objeccions formulades per la intervenció municipal que l'alcaldessa va alçar amb tal de poder pagar les hores extra als empleats municipals i poder abonar les factures a les empreses i comerços locals pels subministraments i servicis prestats a l'ajuntament com a grua, gestoria, lampisteria, ferreteria, carburant, entre uns altres.

Afig que es va efectuar el pagament per contracte menor, ja que no es disposava de personal de contractació per ser nova la llei de contractes del 2017, objeccions alçades també per a autoritzar el pagament dels treballs efectuats per una empresa local al marge del contracte de manteniment elèctric de la localitat.

Els treballs van ser efectuats i el fet de no abonar-los haguera significat un enriquiment injust per a l'Ajuntament, tal com es va dir en sessió plenària municipal en el rendiment de comptes, a més, tal com ja indica l'interventor i així ho recalca el jutge "en eixe moment ja s'havia actualitzat i estava vigent un nou contracte que esperava superar el fraccionament de contracte públic en matèria elèctrica", ha apuntat l'equip de govern.

"ÈTICA I RESPONSABILITAT"

L'alcaldessa ha declarat que "sempre" ha actuat amb "ètica i responsabilitat", tenint "l'honradesa per bandera". "Des de 2015 he actuat pensant sempre que feia el millor per al poble i els veïns. Espere acabar amb la cara ben alta i sense que ningú em puga retraure gens, pense que el Partit Popular de Torreblanca l'única cosa que pretenia era tacar la meua imatge i traure rèdit electoral", ha subratllat.

"Tots els que em coneixen saben que sóc incapaç de ser deshonesta i molt menys aprofitar-me del càrrec. Tots no som iguals, el trist és que fets com a aquest embruten la política", ha assenyalat Tena, qui ha afegit que "és vergonyós que un partit que tant sap de corrupció i amb un currículum tan llarg de condemnats a les seues esquenes aprofite de forma tan rastrera i oportunista qualsevol incidència administrativa per a fer sang amb l'únic objectiu de fer mal a les persones i traure rèdit electoral".