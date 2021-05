Gimeno dice que ya hay un protocolo de organización del próximo curso escolar pero no adelanta si habrá jornada continua

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha informado este martes de que esta pasada noche se ha finalizado el protocolo de prevención y organización de la modalidad educativa presencial para el próximo curso, que se presentará este miércoles, y del que no ha ofrecido detalles. No ha adelantado, por tanto, si el curso que viene habrá o no jornada continua en los centros escolares.