El lloguer de cotxes elèctrics arriba als carrers de València

El lloguer de cotxes elèctrics compartits arriba als carrers de València. De moment, amb un centenar de vehicles, i en tres mesos, amb una flota que podria arribar fins als 500. L'empresa de capital íntegrament valencià CarGreen ha activat aquest servei que els usuaris poden usar sota la modalitat de carsharing, llogant-los a 33 cèntims el minut, segons va informar ahir la companyia.

El servei, que a més dels 33 cèntims per minut cobrarà a l'usuari un import fix en concepte d'alta, incorpora una novetat “que cap altra plataforma de carsharing que opera a Espanya té, i és que l'alta serà pràcticament automàtica: després del registre, en un màxim de 10 minuts l'usuari estarà validat i podrà llogar el vehicle”, segons les mateixes fonts.

A través d'una aplicació, la persona pot triar el vehicle estacionat, fer ús d'ell i tornar-lo a estacionar perquè siga utilitzat per una altra persona. D'aquesta manera, es tracta d'una modalitat pensada per a trajectes curts entre ubicacions pròximes. La companyia ha llançat l'app a través de la qual es gestionen els serveis, que està disponible tant en l'App Store com en Google Play, i quasi 600 persones estan ja registrades.

Aquest servei de lloguer de cotxes, primer projecte de mobilitat particular a través de vehicles 100% elèctrics, té l'avantatge que col·laborarà en la reducció de les emissions i també contribueix a disminuir la contaminació acústica, ja que es tracta de cotxes molt silenciosos. A més, permet una reducció del trànsit rodat a la ciutat, ja que, segons els càlculs de la companyia, aquest tipus de vehicles poden usar-se en el dia fins per 15 persones.

Actualment, a Espanya treballen quatre operadors de carsharing, tres d'ells a Madrid i pertanyents a multinacionals, segons les mateixes fonts, que apunten que CarGreen “marca una fita al ser la primera operadora en una altra província i amb capital íntegrament valencià”.

Borealis Corporate Finance han sigut els encarregats d'assessorar la companyia en tota l'operació i els qui l'acompanyaran en tot el seu desenvolupament i creixement futur. Respecte al finançament, CaixaBank recolza el projecte amb prop del 90% de capital, i la resta ha sigut aportat pels propis socis de l'empresa.

Els cotxes, que han sigut adquirits en la modalitat de lísing operatiu per part de l'entitat financera, comptaran amb un sistema de geolocalització per al control i podran aparcar gratuïtament tant en la zona blava com en la reservada a residents. A més, la companyia ha arribat a un acord amb l'EMT perquè els vehicles puguen aprofitar els seus punts de recàrrega.

“L'ús de vehicles 100% elèctrics ens pot ajudar a reduir la petjada de carboni i a eliminar la nostra dependència de les energies fòssils”, va manifestar ahir el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Giuseppe Grezzi, sobre la implantació de la iniciativa.

Deu punts de recàrrega de l'EMT

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) llogarà 10 dels seus 41 punts de recàrrega en l'aparcament Centre Històric-Mercat Central per a aquest projecte. Els cotxes accediran de nit i l'EMT preveu ingressar fins a 4.000 euros mensuals en funció del nombre de vehicles.