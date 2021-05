Sanitat valida unes Falles exprés "dignes" amb ofrena i cremà de l'1 al 5 de setembre

Les Falles tornaran, encara que en format reduït i condicionades a una evolució favorable de la pandèmia, de l'1 al 5 de setembre per a celebrar els actes considerats "imprescindibles" per al desenvolupament d'una activitat "digna".

La Conselleria de Sanitat ha donat aquest dilluns a la vesprada el vistiplau a la celebració de qualsevol festa tradicional o popular a partir d'aquesta data perquè garanteix un marge de temps "important" que servirà "per a augmentar la vacunació i arribar molt més protegits", segons ha afirmat la titular d'aquest departament, Ana Barceló, després de reunir-se amb representants del món faller, als qui ha traslladat aquestes indicacions.

La condició bàsica per a qualsevol acte que se celebre durant eixos dies serà evitar qualsevol tipus d'aglomeració, tant a l'interior dels recintes delimitats o casals com per part de persones que acudisquen als diferents actes convocats.

D'aquesta manera, la proposta que el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, portarà aquest dimecres a l'Assemblea General de l'òrgan rector de la festa a València per a la seua votació pivotarà entorn d'una festa en format reduït. Es planteja que comence amb la plantà infantil la nit del 31 d'agost a l'1 de setembre, que es puga celebrar una ofrena "amb limitacions" i que es torne als casals com a epicentre de l'activitat del col·lectiu faller.

Reunió de la cúpula de Sanitat amb representants del món faller, aquest dilluns. GVA

De fet, la Conselleria s'ha mostrat a favor d'estudiar fins i tot la possibilitat d'actes com l'ofrena, un esdeveniment que per a representants d'aquesta festa es considera "pràcticament imprescindible". Segons Galiana, les activitats seran compatibles amb la normativa antiCovid, i s'ha compromés a estudiar totes les fórmules perquè l'acte d'homenatge a la Mare de Déu es puga realitzar "amb totes les limitacions que siguen necessàries, pensant que encara queden mesos" per davant.

Segons ha explicat, s'ha demostrat "que es poden fer actes totalment controlats, el món faller no ha hagut de lamentar cap brot en els seus casals". De fet, Galiana ha avançat que es treballarà en una desescalada per als casals "més ràpida del que es pensava" per a poder preparar les activitats festeres, així com en la figura del coordinador Covid, de la qual disposarà cada comissió.

Per part seua, el president de la Federació de Falles de Borriana, Salvador Doménech, ha apuntat que Sanitat ha explicat que el principal motiu pel qual no se celebren les festes al juliol és "el retard en el ritme de vacunació" contra la Covid. Malgrat això, ha traslladat un missatge d’"ànim" a tots els fallers de la Comunitat Valenciana perquè "hi haurà Falles en 2021. No seran com les hem conegudes però hi haurà", s'ha felicitat, al mateix temps que ha animat a treballar per a tindre "les millors Falles de la nostra vida".

La mascletà, quasi descartada ara com ara

Sobre els actes "indispensables" per a celebrar, Doménech ha assenyalat principalment la plantà, la cremà i l'Ofrena, encara que advoca per "adequar les celebracions a la situació" sanitària. No obstant això, afirma que el tret de mascletaes en la plaça de l'Ajuntament de València serà "complicat", encara que no se sabrà "com estarem en uns mesos", per la qual cosa "es podrà plantejar" llavors.