El nuevo cuerpo de Anabel Pantoja tras una delicada operación: "Me han sacado 8 litros de grasa y casi me desangro"

Anabel Pantoja enseña su 'nuevo' cuerpo. Lo ha hecho a golpe de exclusiva, en la revista Lecturas, que este martes saca un especial de la influencer y colaboradora de Sálvame donde habla, además, de la delicada operación a la que se ha sometido para conseguirlo.

Es un reportaje gráfico de más de 40 instantáneas y un vídeo de la sobrina de Isabel Pantoja en bikini, al natural y sin retoques, y que solo se puede ver en la app de la revista.

En él habla de todo el proceso: "Me han sacado ocho litros de grasa y casi me desmayo. Estuve siete horas y media en quirófano", ha dicho la joven, entre foto y foto de uno de los posados más buscados en el mundo del corazón de nuestro país.

¡Más de 40 fotos y vídeos! 💥 Lecturas te trae en exclusiva el nuevo cuerpo de Anabel Pantoja en biquini. “Me han sacado 8 litros de grasa y casi me desangro”, confiesa tras su complicadísima operación 😞 #ExclusivaLecturas #Exclusiva https://t.co/cqcfS4Ke7R pic.twitter.com/unBPMypv8f — Lecturas (@Lecturas) May 11, 2021

"He tenido unos dolores brutales", asegura la influencer, que se ha realizado una lipoláser, una técnica agresiva con la que ha quitado ocho litros de grasa. "Cuando me quité la faja, me desmayé", relata muy afectada la novia de Omar, actual concursante de Supervivientes.