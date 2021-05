David, de Estopa, deja descolocado a Dani Mateo: "Cómo nos parecíamos. Y ahora tengo canas... ¿Tú te tiñes?"

Los Hombres de Paco regresaron este lunes a televisión después de diez años de ausencia desde su último capítulo. La serie trae novedades y, entre ellas, la banda sonora, El madero, una canción interpretada por Estopa.

Los hermanos Muñoz estuvieron hablando de ella en Zapeando, donde tuvieron una divertida anécdota junto a Dani Mateo y los colaboradores.

"Tenéis outfit de comisaría que siempre os ha gustado bastante", destacó el comunicador catalán cuando presentó a los artistas, que, por su parte, se autodenominaron "canis". Por su parte, Marta Torné alucina al ver a David y José: "Estáis igual que hace 15 años. ¿Cómo podéis hacerlo?, ¿cuál es el secreto?", les preguntó Marta Torné.

"Sigues siendo más guapo tú. Eres mi hermano el guapo"

Sin embargo, no estaban tan de acuerdo José y David, y se señalaron incluso las canas que tienen ya. David, además, hizo una broma sobre su parecido con Dani Mateo: "Cada vez que te veo digo: 'qué cabrón, cómo nos parecíamos. Y ahora menos, porque a mí me han salido las canas y a ti no'. ¿Tú te tiñes?".

Una pregunta a la que no contestó Mateo, algo descolocado, que solo alcanzó a decir: "Sigues siendo más guapo tú. Eres mi hermano el guapo".