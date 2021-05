Este lunes, Telecinco emitió una gala de Supervivientes presentada por Jorge Javier Vázquez. El formato conectó con Marta López, segunda expulsada definitiva del reality. Esta tuvo que enfrentarse a las valoraciones de los tertulianos sobre su paso por el concurso.

La primera fue Belén Rodríguez, que afeó que López minusvalorara a Rocío Carrasco como madre y aseguró que Olga Moreno le había estrujado el cerebro: "Te he defendido como concursante, creo que has creado muchas tramas. Pero ha habido algo imperdonable, te has referido a Rocío Carrasco como una madre biológica que ha abandonado a sus hijos, y se los has adjudicado sus hijos a Olga Moreno", comenzó.

"Hay madres que paren a sus hijos, otras que no..."

En las imágenes a las que se refería la colaboradora, Marta López le decía a su amiga Olga: "Tus niños están orgullosos de ti. Qué afortunados son de tenerte a ti como madre. Les estás dando una lección de lo que es día a día luchar. No ahora, desde hace años. Y yo te digo que hay madres padres que paren a sus hijos, que son biológicos, otros que no... Y tú has demostrado que eres madraza con los tres".

Sin cambiar un ápice de sus palabras, López explicó que solo había alabado la relación entre Moreno y los hijos de Carrasco. "Nunca he juzgado a Rocío Carrasco como madre. Olga solo me ha dado cariño, respeto tu posición como amiga, pero no hay cosas de lo que he visto del documental que no entiendo". Por su parte, la periodista insistió en que, al llegar a España, verá cómo es la realidad, aunque matizó que debería de haberla conocido antes de irse.

Por otro lado, Kiko Matamoros expresó su agradecimiento por haber generado vídeos, aunque aseguró que se le habían notado demasiado las intenciones. "Se te ha visto el cartón desde el minuto 1. No sé cómo has hecho esa estrategia de confrontación con Melyssa con todo lo que sabes de tele, parecías una mujer celosa".

En respuesta, López aseguró que su problema con Melyssa radicaba en que no le gustaba su concurso, no generaba contenidos y además le parecía que tenía mucha cara y se había aprovechado de sus compañeros mientras estuvo de capa caída. También despejó López una duda que había rondado su figura durante los últimos meses: "No me gusta nada Tom Brusse, no me gustan los de veintipocos", aclaró.