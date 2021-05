El Ayuntamiento recurrirá el cierre del interior de la hostelería en Aranda de Duero (Burgos)

La regidora de la capital ribereña, Raquel González, lo ha asegurado en declaraciones a la Ser, de las que se hace eco Europa Press. "El viernes teníamos las primeras alertas pero pusimos en nuestra defensa la situación específica de nuestro caso, que los datos más significativos eran de La Aguilera y muy localizados. Entendíamos que no era necesaria la toma de decisiones para toda la población de Aranda en referencia a esto. No nos han escuchado, no sé si es que los Ayuntamientos no tenemos nada que decir en esto. Nosotros estamos de parte del derecho de los hosteleros a ejercer su actividad. Iniciaremos un procedimiento judicial para reclamar esta situación", ha explicado González.

Para la regidora, la ley está para interpretarla, "no para aplicarla según la letra". Si la Junta no quiere interpretar, interpretará la Justicia. En cuanto conozcamos el contenido de la orden iniciaremos el estudio", ha añadido.