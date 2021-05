Kiko Matamoros se sincera en 'Sálvame' sobre su problema con Hacienda: "Tengo mis nóminas embargadas"

Muchos son los rumores que llevan a Kiko Matamoros por el camino de la amargura, y es que el colaborador de Sálvame tiene algunos problemas con la fiscalía. Es por ello que este lunes ha decidido esclarecer todo tipo de duda.

Durante el programa vespertino de Telecinco, Kiko ha negado rotundamente informaciones sobre su situación legal, ya que se decía que había sido condenado a seis meses de prisión.

"Se ha publicado que la Fiscalía me ha pedido seis años por un tema fiscal y que me han condenado. Es mentira, no hay petición fiscal por ningún sitio. Yo de momento ni he declarado. Estoy investigado por un tema fiscal que todo el mundo conoce y ni he declarado", ha comenzado explicando el colaborador.

"Dicen que he declarado por videoconferencia, que me han condenado, que la Fiscalía me pide seis años... La realidad es que se me imputa un supuesto delito de insolvencia punible, pero yo en mi vida me he declarado insolvente", ha reconocido Kiko delante de todos sus compañeros.

Finalmente, ha querido zanjar su tema con el fisco de manera contundente: "Hacienda me ha embargado cuando lo ha creído conveniente y tengo mis nóminas embargadas y punto. Estoy tranquilísimo en esta historia".