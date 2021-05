PP achaca a la polémica comida de Revilla la falta de acuerdo con el PRC sobre ayudas a hosteleros

La proposición no de ley 'popular' ha recabado el apoyo de los otros dos partidos de la oposición: Cs y Vox, a pesar de que el PRC ha dicho estar de acuerdo con "el fondo", no con la forma. Desde el PP achacan esa falta de consenso a la polémica comida del líder del partido y presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, de la semana pasada en un restaurante de Santander, cuando un grupo de hosteleros le increpó y grabó en vídeo, acusándole de haber comido y fumado en el interior del establecimiento.

De hecho, el diputado que ha defendido la propuesta del PP, Roberto Media, ha asegurado que el PRC tenía una "intención clarísima" de solucionar el asunto que se ha debatido y cuando "parecía resuelto", el jueves hacia mediodía, dio "marcha atrás". A su juicio, ha "reculado" porque Revilla se ha vuelto a ver "presionado" por representantes de un sector que está "absolutamente arruinado".

"Querían resolverlo. Pero claro, cuando llega el problema que nos saca a todos de nuestras casillas y especialmente al presidente de Cantabria, pues habrá dicho 'por encima de mi cadáver'", ha considerado Media, para tachar de "vergonzoso" ese cambio de actitud del PRC que -ha dicho- ha hecho "imposible" llegar a un acuerdo. Frente a ello, este parlamentario entiende que los hosteleros tengan "un poquitín soliviantados los ánimos", por el "cierre" de sus negocios, las ayudas de "miseria" habilitadas y "todas las trabas" para cobrarlas.

Así, ha advertido de que "cientos" de hosteleros se van a quedar sin las prestaciones de los cheques de urgencia II y III por no estar inscritos en los citados registros, después de haber percibido las de los denominados 'cheque de resistencia' y de autónomos sin cumplir ese requisito, que es una "obligación gratuita", en palabras del parlamentario del PRC Francisco Ortiz.

El regionalista ha apuntado además que su jefe de filas y del Ejecutivo ha dado ya "todas las explicaciones" acerca de la polémica comida, y ha planteado la posibilidad de que la "persecución" de hosteleros a Revilla sea una "persecución política". "La cosa es criticar al presidente", ha zanjado.

Por el PSOE ha intervenido Yolanda Algorri, quien ha apuntado que aquellas empresas que decidan "no comunicar" su actividad -declinando inscribirse en los mencionados registros- no pueden reclamar ayudas a una administración "con la que decidieron no relacionarse".

Y en la oposición el portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha comentado que Revilla "se fuma" las normas, "hace de su capa un puro", "mezcla" en una misma frase ETA con la hostelería, y justifica de forma "pueril" -tenía el puro en la mano, pero no en la boca- "la madre de todas las mentiras: yo no fumo".

Por último, el diputado de Vox Armando Blanco ha opinado que lo sucedido la semana pasada es "el episodio más bochornoso" de todos los ocurridos desde que la hostelería ha empezado a "movilizarse" para mostrar su "hartazgo". A su juicio, un grupo "sorprendió" a Revilla en un restaurante "incumpliendo" sus propias medidas "restrictivas", que están "acabando" con el sector y con "cientos" de empleos, por lo que ha abogado por "flexibilizar" una normativa "asfixiante", como la de las ayudas a la hostelería.

CYBERHUT

Y el otro diputado de Vox, Cristóbal Palacio, ha protagonizado una interpelación en la que ha criticado que el Gobierno de Cantabria, a través de Sodercan, haya concedido 265.000 euros a la 'startup' cántabra Astroland -la agencia que está desarrollando tecnologías y habilidades para establecer la primera colonia humana en el planeta Marte- para su nuevo prototipo de vivienda inteligente y sostenible 'CyberHut', porque considera que se trata de una cantidad "sonrojante" en el contexto actual y que supone "100 veces más de lo que va a recibir cualquiera de los hosteleros de Cantabria".

Sin embargo, el consejero de Industria e Innovación, Javier López Marcano, ha explicado que 15.000 euros se han otorgado a través de la línea Innova y 250.000 mediante un préstamo participativo de Sodercan que la empresa tendrá que devolver en un plazo de siete años.

Ha destacado que tanto Revilla como él se quedaron "fascinados" cuando visitaron esta 'vivienda del futuro' y que los técnicos de Sodercan consideraron "muy recomendable conceder este préstamo", como se ha hecho "en tantas y tantas ocasiones" para apoyar el emprendimiento. "Entraña cierto riesgo, pero permite ser optimistas porque afortunadamente seguimos teniendo talento cantabro, que a veces fracasa y a veces tiene éxito", ha sentenciado.