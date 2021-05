Cáceres se queda sin Feria de San Fernando al no llegar a un acuerdo con los feriantes

20M EP

Cáceres se queda finalmente sin Feria de San Fernando al no conseguirse un acuerdo entre el ayuntamiento y los feriantes que no coincidían en el modelo de feria, ya que mientras el Gobierno local solo quería la instalación de atracciones, los conocidos como cacharritos, los feriantes pedían también puestos de comida, tómbolas, casetas, etc.