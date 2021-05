Simón culpa a oposición y medios, no al fin de la alarma, del post 9-M: "Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos días"

El director del CCAES, Fernando Simón, ha endurecido este lunes el tono sobre la evolución de la pandemia y sobre el comportamiento que pudo verse en la noche del sábado al domingo en grupos de personas que salieron a la calle a celebrar el levantamiento del estado de alarma, en una actitud por la que se ha mostrado "decepcionado" y de la que se ha responsabilizado a sí mismo por no haber sabido "trasladar" el mensaje de que "la pandemia no ha acabado". Pero también ha apuntado a los políticos por "utilizar" el decreto del estado de alarma y a los medios de comunicación que plantearon su levantamiento como una cuenta atrás. Lo que no ha criticado el experto del Ministerio de Sanidad el es fin del estado de alarma. En línea con lo que defiende el Gobierno, ha afirmado que "en un país democrático como el nuestro es difícil tomar medidas" de este tipo y ha asegurado que el virus se controlará con "las medidas que tenemos, que son muy contundentes".

"Sigue habido coronavirus, sigue habiendo mucho coronavirus". Con gesto serio, Simón ha empezado con esta frase su rueda de prensa de los lunes, dos días después de la noche en la que las ciudades se llenaron de personas celebrando el final de la alarma. Aunque la incidencia vuelve a marcar un nuevo descenso y se sitúa en 189 casos por cada 100.000 habitante a 14 días, Simón se ha mostrado especialmente desafiante sobre lo que puede suceder en los próximos días y semanas si se mantienen actitudes como las del pasado fin de semana.

"Hasta hace unos días, hubiera dicho que podíamos esperar que continuara la tendencia observada en lo días previos, teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé, ni yo ni nadie sabe lo que va a pasar en los próximos días, cuántas personas van a volver a ingresar en las Ucis o en los hospitales", ha dicho.

El único aspecto positivo en el que ha incidido este lunes es la marcha de la vacunación, donde la cobertura es cada vez total o mayor entre las personas de más de 80 años, más de 70 y dentro de poco de más de 60, aunque ha advertido de que en el resto de grupos de edad persiste el riesgo de contagio.

Muy decepcionado

Preguntado sobre su estado de ánimo, Simón ha dicho que más que enfadado está "decepcionado, mucho", empezando por él mismo, porque, ha dicho, "no he sido capaz de transmitir el mensaje" de que el fin del estado de alarma no significa que haya terminado la emergencia sanitaria. Eso, a pesar de "el púlpito" que ha dicho que tiene en Sanidad, donde comparece una o dos veces por semana.

A partir de ahí, se ha referido a la parte de la población que no forma parte "del grupo de los sensatos", en alusión a quienes se unieron a las celebraciones callejeras, a los que ha pedido responsabilidad para que ahora extremen las precauciones y limiten los contactos en los próximos días.

También ha apuntado a "políticos" y medios, especialmente a televisiones que durante el sábado mostraron un contador con el tiempo que quedaba para el final de la alarma. "Son imágenes que no me hicieron ninguna gracia", ha dicho y ha señalado que él no pone uno detrás de él "del número de horas que quedan para la próxima ola o un incremento de los casos en algunos grupos de riesgo".

Sobre los "políticos", no ha nombrado a nadie para reprochar que "se ha utilizado la información relativa al decreto de alarma y lo que pasó del sábado al domingo con fines que nada tienen que ver con el control del coronavirus. Eso no me ha decepcionado tanto", ha dicho, aunque sí le ha dado "pena" que los datos, la presión sobre los sanitarios y el sufrimiento de los afectados se utilicen "con otros fines que no sea contra la enfermedad".

Por el contrario, se ha quedado casi sin palabras para los sanitarios que han tenido que ver cómo parte de la población se aglomeró en la calle cuando Ucis y hospitales están todavía llenos.

"A los sanitarios no sabría que decirles, yo no estoy nada contento y no me puedo imaginar cómo pueden estar los profesionales que están en una UCI saturada". No sé qué decirles, lo único mandarles todo mi ánimo y apoyo".