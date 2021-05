Tensión en Oriente Medio: los palestinos acusan a Israel de matar a niños con sus misiles y arde el entorno de la mezquita de Al Aqsa

La tensión crece en Oriente Medio, donde el enfrentamiento entre palestinos e israelíes se agrava día a día. La última semana ha estado marcada por un nuevo pico de conflictos, justo la semana en la que Israel celebra su aniversario como Estado en la región.

Nueve palestinos, entre ellos tres niños, murieron hoy en Gaza por bombardeos del Ejército israelí en represalia por el lanzamiento de varios cohetes desde la franja que llegaron hasta Jerusalén, en una de las jornadas más tensas de los últimos años, informó el Ministerio de Sanidad del enclave.

Las milicias armadas de la franja lanzaron numerosos proyectiles que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en localidades israelíes colindantes con la franja, en Jerusalén y el área de Beit Shemesh (centro de Israel).

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado de nueve "mártires" cuya muerte ha sido certificada en el hospital de Beit Hanún, en el norte de la Franja de Gaza. Uno de los fallecidos sería un miembro de Hamás, según la televisión israelí Channel 12. Varios portales de noticias palestinos han publicado imágenes de los cuerpos sin vida de dos menores cuya autenticidad no ha podido ser confirmada.

Israel ha bombardeado la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de hasta siete proyectiles desde este enclave con dirección Jerusalén, epicentro de una oleada de protestas que ha provocado graves disturbios entre manifestantes palestinos y la Policía israelí.

"ALERTA ROJA. Sirenas activadas en Jerusalén y Beit Shemesh", ha publicado el Ejército israelí en su cuenta en Twitter. Según el diario 'The Times of Israel', han sido siete los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza y uno de ellos habría sido interceptado por las defensas antiaéreas. El resto ha caído en zonas abiertas y por el momento no hay información sobre personas heridas.

Este lanzamiento se produce después de las advertencias del grupo palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, que ha amenazado a Israel por la represión de las protestas de los palestinos en Jerusalén Este.

Israel confirma el ataque de represalia

El Ejército israelí confirmó bombardeos de represalia en la franja y varios ataques selectivos contra milicianos y objetivos del movimiento islamista Hamás, que controla de facto el enclave, pero dijo "no poder asegurar que todas las muertes fueran producto de estos".

Las milicias armadas de la franja habían dado un ultimátum a Israel durante la tensa jornada de hoy en Jerusalén, tras lo que lanzaran más de 45 proyectiles que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en localidades israelíes. Seis de los proyectiles fueron disparados hacia Jerusalén, de los que cuales un fue interceptado, otro cayó en una casa a las afueras de la ciudad y el resto en áreas despobladas.

"Tenemos la capacidad, la autoridad y la intención de dar un fuerte golpe a Hamás", aseguró un portavoz del Ejército, en respuesta a los disparos de hoy, y adelantó que prevé que "la escalada dure un tiempo prolongado". El Ejército israelí informó de refuerzos en el sur de Israel y aseguró estar preparado para "cualquier escenario", "incluyendo de alta intensidad.

Un portavoz militar israelí, Hidai Zilberman, ha explicitado que "en los próximos días Hamás sentirá el largo brazo del Ejército". "No serán unos minutos, sino unos días", ha advertido. Zilberman no ha descartado una incursión terrestre en Gaza. "Todo está sobre la mesa", ha asegurado.

Nuevo pico de tensión

La Ciudad Santa vivió desde esta mañana un nuevo pico de tensión cuando las fuerzas israelíes entraron en la Explanada de las Mezquitas (Al Aqsa( después de la irrupción del viernes, donde se volvieron a producir fuertes enfrentamientos con los palestinos, que dejaron al menos 250 heridos.

"Hay personas heridas en la cabeza por el impacto de balas de goma", ha explicado un portavoz del a Media Luna Roja Palestina. Además, la Policía ha informado de 21 agentes heridos, uno de los cuales ha sido hospitalizado.

En la Puerta de Damasco, donde se han concentrado los disturbios durante toda la semana, decenas de jóvenes palestinos se congregaron para impedir el paso de una marcha ultranacionalista judía por el llamado Día de Jerusalén, que finalmente quedó interrumpida.

Los enfrentamientos comenzaron a primera hora de la mañana. La Policía ha denunciado el lanzamiento de piedras desde la Explanada de las Mezquitas, tercer lugrar sagrado para la religión musulmana, mientras que los palestinos han señalado a los agentes por disparar granadas aturdidoras contra los manifestantes. Los enfrentamientos han terminado tras la retirada de la Policía de la zona de la Puerta de Damasco.

Tras horas de relativa calma, los disturbios han estallado en la tarde del lunes por la visita del líder del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, al barrio de Sheij Jarrá acompañado de otros diputados de su formación y cientos de simpatizantes aprovechando la celebración del Día de Jerusalén, que conmemora la toma de Jerusalén Este durante la Guerra de los Seis Días de 1967.