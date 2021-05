Sanidad ha notificado el undécimo descenso consecutivo en la incidencia de coronavirus en España, un dato positivo que ha quedado ensombrecido por completo tras las imágenes de fiestas masivas en varias ciudades el pasado sábado tras el fin del estado de alarma.

El ministerio que dirige Carolina Darias ha notificado 13.984 nuevos contagios, 188,98 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y 103 fallecidos, unos datos que en circunstancias normales sugerirían una tendencia descendente, pero que Sanidad ya no se atreve a valorar.

“Lo que podemos esperar en los próximos días, no lo sabemos. Hasta hace dos días hubiera dicho que podemos esperar que continuara la tendencia descendente observada en los días previos, hubiera dicho que tenemos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé, no lo sé ni yo ni nadie en España cuantas personas van a empezar a ingresar en las UCI. No creo que nadie en España se atreva", ha afirmado con seriedad Fernando Simón, director del Ccaes en su rueda de prensa de este lunes.

"Esperemos que si hay suerte todas estas cifras no se eleven mucho, pero difícilmente lo vamos a poder valorar", ha añadido.

En estos momentos, cuatro comunidades autónomas -País Vasco, Madrid, Aragón y Navarra- permanecen en riesgo 'extremo' por su alta incidencia.

