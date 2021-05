Montero afirma que 23 países europeos tienen peajes en autovías: "No se puede decir a todo que sí menos al esfuerzo"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este lunes que establecer "un pago por uso" en la red de carreteras "no es un impuesto" ni "es fiscalidad", sino una medida que viene "provocada por [el impulso de] la movilidad sostenible" y que "no es una novedad" en la UE, porque "23 países ya la aplican". En ese sentido, argumentó que si España quiere ser "homologable" en la calidad de su Estado de bienestar a la media europea, "no podemos decir a todo que sí menos a lo que implica un esfuerzo, porque entenderá lo que nos responden [los socios europeos]".

La propuesta de introducir nuevos peajes en la red viaria española figura en el plan de reformas pactado con Bruselas a cambio de la llegada de los fondos europeos de reconstrucción. El Gobierno admite en ese documento que la medida -que podría entrar en vigor en 2024- podría contar con la "oposición" de "los agentes económicos afectados" y asegura que se buscará el "consenso" con la oposición en el Congreso y con los transportistas, que serían los profesionales más afectados por la medida.

El coste de esos peajes podría rondar el céntimo por kilómetro, según las fuentes consultadas por 20minutos que aseguran que no hay ninguna decisión tomada y que ese posible coste está aún por definir. En todo caso, admiten que la cifra de un céntimo por kilómetro encaja mejor con propuestas como la de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) o la de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que han sugerido un coste de entre tres y cinco céntimos por kilómetro.

Algunas voces han alertado ya de que la imposición de peajes en las autovías podrían provocar un trasvase de usuarios a la red convencional, que concentra una mayor siniestralidad. De acuerdo con datos de la DGT analizados por 20minutos, entre 2013 y 2019 –último ejercicio antes del parón impuesto por la pandemia– hubo unos 83.000 accidentes en autovías y autopistas, frente a 173.000 en carreteras interurbanas. Las vías secundarias, además, concentraron el grueso de las víctimas mortales, con 6.735 fallecidos frente a 2.155.

Este lunes, el ministro Marlaska evitó entrar al fondo de este debate, y preguntado por ese posible aumento de la siniestralidad, replicó que el Gobierno hace "política de conjunto" y que ya ha adoptado algunas medidas en relación con las carreteras secundarias, como la reducción de la velocidad máxima de 100 a 90 kilómetros por hora. En ese sentido, dijo que en 2019 se redujo un 12% interanual la siniestralidad en carreteras convencionales. En todo caso, tuvo que admitir que esas vías concentran el "70% de los accidentes".