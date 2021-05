La serie documental del príncipe Harry y Oprah Winfrey, 'The me you can't see', se estrenará el 21 de mayo

En marzo se emitió la famosa y esperada entrevista de los Duques de Sussex con Oprah Winfrey. Cuando aún no se han acallado del todo los comentarios, rumores y opiniones que levantó, Winfrey y Harry se unen para crear una serie documental.

El título es The me you can't see (El yo que no puedes ver) y se estrenará el 21 de mayo en Apple TV, algo que sorprende, ya que Harry y Meghan Markle habían firmado un contrato millonario con Netflix para producir todo tipo de contenido audiovisual.

Sin embargo, esta serie con Oprah no tiene que ver ni con la entrevista ni con Netflix, sino que se centrará en los problemas de salud mental y su normalización, todo creado y producido por la periodista y el duque de Sussex. Además, en él participarán personalidades como Lady Gaga o Glenn Close.

"Nacemos en vidas diferentes, nos criamos en entornos diferentes y, como resultado, estamos expuestos a diferentes experiencias. Pero nuestra experiencia compartida es que todos somos humanos. La mayoría de nosotros cargamos con algún tipo de trauma, pérdida o dolor sin resolver, que se siente y es muy personal", ha dicho Harry en la presentación del documental.

Precisamente, el punto desde el cual parte esta serie es el trauma que la muerte de Lady Di supuso para el entonces pequeño príncipe. "Le pregunté a Harry qué dos temas le preocupaban más actualmente. Me dijo que uno era el cambio climático y otro la salud y el bienestar mental. Él habló de su propia experiencia, de lo que tuvo que pasar cuando su madre murió y de cómo le benefició ser capaz de hablar sobre ello", contó Oprah por su parte.

"Le comenté que también era una de mis grandes preocupaciones y que estaba haciendo un documental. Fue entonces cuando me ofreció su ayuda. Creemos que podemos reducir el estigma de las personas que sufren enfermedades mentales y hacerles saber que no están solos", terminó diciendo la comunicadora.