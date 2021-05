Giner pregunta a Ribó sobre les mesures adoptades per a reduir la presència de plàstics en les platges

Giner, en un comunicat, ha assenyalat que, recentment, el regidor Sergi Campillo va assegurar que la contaminació de plàstics i microplàstics en el mar i els paratges naturals "és un problema col·lectiu que competeix a les administracions i a la ciutadania en el seu conjunt".

Per al dirigent de Cs, segons les afirmacions de Campillo, l'Ajuntament "hauria de prendre mesures perquè no s'abocaren productes contaminants a l'entorn de les platges del Sud i el Parc Natural de l'Albufera".

En aquest sentit, ha censurat que cada vegada que hi ha tempestats arriben a les platges "grans quantitats de deixalles de plàstic, en la seua majoria deixalles higièniques, coincidint amb els alleujaments de la depuradora de Pinedo". "El passat any, l'EDAR de Pinedo, va alleujar directament al mar aigües residuals almenys 25 vegades, i enguany portem comptabilitzades 8 vegades", ha afegit.

Per açò, ha preguntat a la comissió d'Ecologia Urbana quina mesures ha pres l'Ajuntament de València durant els últims anys per a eliminar la presència de plàstics en el mar del litoral, així com si s'ha realitzat algun estudi sobre la presència de plàstics en el mar de les platges de la ciutat.

Finalment, ha incidit en la necessitat de prendre mesures "concretes i eficaces" per a contribuir a la reducció dels plàstics en la costa.