El Polígono Sur estrena una "escuela digital" en el Centro Social Don Bosco para personas desfavorecidas

Según la consejera, con este proyecto la Fundación "demuestra una vez más su visión innovadora, que da en la diana en cuanto a las necesidades que demanda el mercado laboral, no del futuro, sino del ahora", recordando que algunos estudios sitúan en 450.000 los empleos que se verán afectados por los distintos procesos de automatización y digitalización en Andalucía.

"Es un tren que no podemos perder si no queremos que la crisis causada por la pandemia no sea temporal, sino estructural", ha insistido la consejera, que ha señalado que iniciativas como la nueva escuela "son la apuesta de futuro que debemos hacer para embarcarnos en esa recuperación que todos anhelamos, y que no debe dejar a nadie atrás".

Esta iniciativa busca nuevas posibilidades de inserción en sectores que, habitualmente, se encuentran alejados de los colectivos más vulnerables. En ese sentido, Jaime Bretón, Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, destacó "la importancia de desarrollar en el Polígono Sur una formación novedosa para los jóvenes, relacionada con el mundo digital y alejada de lo que tradicionalmente se puede ofertar sobre oficios tradicionales; preparando así a los jóvenes para los nuevos nichos de mercado que actualmente demandan las empresas tecnológicas".

Rafael Sánchez, director general de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de Endesa, señaló en su intervención que "con Don Bosco llevamos años promoviendo talleres ocupacionales para personas que tienen la capacidad y voluntad de salir de su situación socioeconómica. Con la escuela digital damos un paso adelante".

María Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental y Extremadura, que asistió al acto acompañada de Yolanda López, Delegada de Andalucía de Fundación "la Caixa", intervino y dirigió sus palabras "a los 24 protagonistas", en alusión a los beneficiarios de la mencionada escuela.

"Este es un proyecto formativo diferente que os va a dar esa salida profesional que será la recompensa a vuestro esfuerzo. Lo que dignifica a la persona es tener un trabajo, poder ser independiente económicamente y tener un proyecto de vida apoyado en ese mundo laboral".

Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) resaltó de su lado la importancia de "disminuir la brecha entre la formación reglada y las necesidades del mundo de la empresa". "Los planes formativos deben de adaptarse a los nuevos modelos productivos". Así mismo constató que "en el camino de la digitalización no hay vuelta atrás y tampoco podemos dejar que nadie se quede atrás".

"El Polígono Sur es un barrio con identidad y del que tenemos que sentirnos orgullosos por el trabajo que hacen sus vecinos y vecinas y las entidades sociales. Tenemos la necesidad de generar las oportunidades básicas para que sus vecinos puedan desarrollar libremente y en condiciones de igualdad su proyecto vital. Somos muchos los que estamos comprometidos para que eso sea así", manifestó por su parte Juan Manuel Flores, concejal de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla.