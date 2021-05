La amistad entre Melyssa Pinto y Tom Brusse se tambalea tras su primera gran bronca en 'Supervivientes 2021'

Melyssa Pinto y Tom Brusse son los protagonistas de una de las últimas broncas que han tenido lugar en Supervivientes 2021. Y es que, pese a la buena sintonía que ambos han demostrado compartir, este fin de semana no pudieron evitar discutir a causa de la comida, tal y como se pudo ver en la gala de este domingo.

La expareja discutió a raíz de la división de opiniones entre los que veían justo que los cocineros probaran el arroz y los que criticaban que estos se estuvieran aprovechando de la situación para comer más que el resto de concursantes.

Entre los 'chefs' estaba Tom Brusse, que no echó un brazo a torcer. "Estoy mirando porque estoy cocinando. Los chefs tiene que probarlo. Cada uno que haga lo que tiene que hacer", respondió a quienes le echaron en cara su actitud, como Olga Moreno u Omar Sánchez, pidiéndoles que no se metieran donde no les llamaban.

Nueva discusión entre Tom y Omar por la comida.



Es por ello que Melyssa decidió cargar contra su exnovio. "Que tu estés ahí y nosotras queramos dar nuestra opinión no quiere decir que te puedas meter con las personas. Es que luego habla de respeto y educación", le espetó la joven.

"Fíjate primero en cómo me hablas tú a mí y luego me dices si yo te puedo hablar así", añadió la diseñadora, que insistía en que Tom le quería "dejar mal", algo de lo que se estaba cansando.

"Yo no te he faltado al respeto. Tú sabes muy bien la educación que tengo. Yo no soy alguien de la calle, ¿me entiendes?", se quejó el francés, a lo que la joven respondió, tajante: "¿Pero qué dices? Mira, acuéstate, no me hables".

"No voy a entrar otra vez a tu rollo. ¿Qué quieres seguir haciendo show? Vale, bien, pues habla con una piedra. Yo no te he faltado al respeto. Deja de decir gilipolleces", continuó diciendo Melyssa, pidiéndole que no dijera "mentiras".

Finalmente, la expareja retomó la conversación con un tono más calmado. "Quiero aclarar algo. Mira, Melyssa, tú sabes cómo hablo. Escúchame, yo no quiero enfadarme contigo. Te quiero muchísimo, estoy muy contento de la amistad que tenemos, pero, por favor, no me digas que te hablo mal", zanjó Tom.

Tras apartarse del resto para hablar de sus diferencias, ambos hicieron las paces con la condición de tratarse en todo momento con respeto. Eso sí, Melyssa siguió dirigiéndose con resignación hacia el novio de Sandra Pica.