Els joves d'entre 16 i 29 anys lideren el descens en les xifres de l'atur en la ciutat de València

"Aquesta dada demostra que la millora de la situació de la pandèmia es tradueix en una millora de les xifres de l'atur", ha ressaltat en un comunicat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Així mateix, atenent a les dades facilitades per Labora, destaca que el grup de persones aturades en el qual s'adverteixen majors descensos és el de joves d'entre 16 i 29 anys (-204).

Pilar Bernabé ha advertit que "encara queda molt per fer" i ha assegurat que les dades de l'atur del mes d'abril "animen al consistori a continuar treballant en la mateixa línia, fomentant l'ocupació, per a aconseguir de manera de definitiva eixe canvi de tendència tan necessari".

De la mateixa manera, la regidora ha posat en valor les Ajudes del Pla Resistir com una de les mesures que ha activat l'ajuntament per a incentivar econòmicament, amb caràcter d'urgència, als sectors més afectats per la pandèmia de manera "àgil" i així poder contribuir també al manteniment de l'ocupació.

Finalment, respecte a la bretxa de gènere, cal assenyalar que realitzant una comparativa respecte a l'inici de la pandèmia, s'observa que el percentatge d'atur per sexes s'ha eixamplat lleument, passant en el cas de les dones de ser el 57,8% de les aturades al 58,22%, per la qual cosa "s'ha de seguir treballant amb iniciatives com 'Treballem Iguals' per a poder superar aquest biaix en el mercat laboral valencià", ha assenyalat la regidora.