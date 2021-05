El Bloc celebrarà el seu octau congrés el 26 i 27 de juny en Fira València

L'elecció de l'espai ha sigut complicada per les restriccions d'aforament i per la necessitat de respectar les mesures sanitàries per a poder celebrar-ho "amb totes les garanties", ressalta la presidenta de la comissió organitzadora, Elena López Blat.

El procés precongresual d'aquest partit, integrat en la coalició Compromís, va arrancar el 15 de març amb la publicació de les ponències estatutària i política.

Prèviament es va celebrar la votació per a l'elecció de la proposta de nou nom per a la formació, en la qual va resultar vencedora la de Més-Compromís.

Fins al 16 de maig està en marxa la presentació d'esmenes a les ponències i el reglament congressual i les assemblees comarcals per a l'elecció de delegats. El termini per a la presentació d'esmenes conjuntes acaba el 14 de maig.

A partir d'eixe moment, els redactors de les ponències es posaran en contacte amb els esmenadors per a arribar a un acord o deixar les esmenes vives per al congrés fins al 4 de juny.

Finalment, l'octau conclave del Bloc tindrà lloc durant els dies 26 i 27 de juny, amb les votacions reservades per al diumenge.