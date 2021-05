El PP denuncia que el Govern deixa sense executar prop del 95% del pressupost de costes de la Comunitat Valenciana

Així ho ha assegurat aquest dilluns el senador del Partit Popular per Castelló, Vicente Martínez, per a qui "és preocupant no solament el baix nivell d'inversió, sinó que de la poca inversió que destinen, després no la duen a terme".

Martínez ha detallat que, segons la informació que els ha arribat del propi Ministeri, en la província de València solament s'ha executat un 5,51% de la inversió estatal prevista en platges, en la d'Alacant un 5,02%, i en la de Castelló un 4,9% (34.0000 euros dels 700.035,09 euros previstos, ha precisat).

En el cas de la província de Castelló, les partides previstes inicialment anaven destinades a realitzar un control de la regressió de la costa, dotacions per a l'accés públic de la costa de Castelló i a la protecció i recuperació de sistemes litorals en la província.

Per al senador del Partit Popular és tracta de xifres d'inversió del Govern són "ridícules" i demostren "la falta de gestió, de compromís i de suport al litoral de la Comunitat Valenciana per part del Govern central". "Lamentablement aquest és el compromís que tenen amb la província (de Castelló) i amb la Comunitat", ha conclòs.