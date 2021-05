El ministro Campo se desdice en menos de 24 horas y sostiene ahora que el Gobierno no plantea ningún cambio legal

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aclarado este lunes que el Gobierno no prepara ninguna reforma legal destinada a amparar las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el final del estado de alarma, insistiendo en que la actual cobertura jurídica ofrece un "arsenal normativo" suficiente, al tiempo que ha recordado que los ejecutivos regionales que lo deseen pueden solicitar a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.

"La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es en lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente", ha dicho Campo, en una entrevista en La Sexta.

De esta forma, ha matizado lo que había expuesto en un artículo publicado este mismo lunes en El País, donde afirma que, si de la respuesta que dé el Tribunal Supremo (TS) a las medidas adoptadas por las comunidades autónomas "se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes".

Así, ha explicado que no tiene "ningún problema" en "revisar todo", esgrimiendo que todo es susceptible de mejora, si bien ha recalcado que "ahora mismo no hay necesidad ninguna de hacerlo y, por tanto, el Gobierno no se plantea un cambio normativo ahora".

Además, ha instado a las comunidades autónomas que ven necesario que el estado de alarma siga vigente en su territorio a que se lo pidan a Moncloa, al tiempo que ha enfatizado que ese "arsenal normativo" les permite acordar "muchas cosas".

Campo también ha salido en defensa del "recurso unificador" que ha creado el Gobierno para que el Tribunal Supremo establezca doctrina sobre las medidas sanitarias que pueden adoptar las comunidades autónomas sin el estado de alarma.