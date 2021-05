Casado, sobre los sondeos que sitúan al PP como primera fuerza: "Cuando haya elecciones, podemos ganar"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que, ahora que las encuestas sitúan a su partido como "primera a fuerza a nivel nacional" los españoles deben saber que hay una alternativa y que, si hay elecciones pueden "ganar" y "formar gobierno".

"Cuando los españoles sean llamados a las urnas que tengan la tranquilidad de que hay otra alternativa", ha afirmado Casado este lunes, después de que varias encuestas celebradas tras las elecciones madrileñas, las últimas las de 'El Mundo' , 'La Sexta' y 'La Razón', hayan colocado al PP como primera fuerza.

En un acto del PP con motivo del Día de Europa Casado ha señalado que "se empieza a ver que el Gobierno de Sánchez ya no despierta confianza ni siquiera entre sus propias filas" y también que se demuestra lo que venían diciendo: "Que si nos uníamos el centro y la derecha podíamos ganar a Sánchez".

"Hay alternativa; cuando haya elecciones, podemos ganar, podemos formar gobierno y podemos gestionar mejor porque creo que lo estamos pasando ya muy mal en materia de paro, de dos millones de familias en las colas del hambre y también la respuesta sanitaria a este caos", ha agregado posteriormente Casado en declaraciones a los periodistas.

Críticas contra la política exterior del Ejecutivo

El líder del PP ha clausurado este lunes una jornada organizada por el PP con motivo del Día de Europa junto a los exministros de Exteriores Ana de Palacio y José Manuel García-Margallo. Casado ha hecho una dura crítica contra la política exterior del Ejecutivo de Sánchez, que considera "nula", y ha señalado que, con los fondos europeos, el Gobierno "está haciendo un pan con unas tortas, pidiendo 70.000 millones de euros para un sablazo fiscal de 90.000 millones".

"El PP no se siente condicionado con lo que está pactando este Gobierno. No nos sentimos corresponsables", ha advertido Casado, que censura que el Ejecutivo prometa reformas hasta 2024 que "la oposición no va a aprobar", sin el "coraje" de llevarlas a votación, pese a que podrían no seguir entonces en el Gobierno.

Casado ha augurado que habrá que hacer ajustes por valor de 50.000 millones de euros cuando finalicen los estímulos del Banco Central Europeo y ha advertido que cuando los ERTE se convierten en ERES las cuentas no cuadran.

El PP defiende un modelo de reducción de impuestos, que según Casado aplican incluso países europeos de izquierda, y aboga por cuadrar el presupuesto reduciendo el gasto innecesario del Gobierno.

Casado ha reprochado que Sánchez hable de instalar peajes en las autopistas, eliminar la declaración conjunta de la renta o gravar el diésel. "¿Y lo hacen volando a Valladolid en un 'boing' por no coger un tren que tarda 40 minutos? No, hombre, no", ha censurado.