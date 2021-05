Cvirus.- Puig insta a debatre sobre "com s'ha gestionat la pandèmia en cada comunitat" més que "sobre la normativa"

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans aquest dilluns a València, on ha recordat que totes les autonomies han tingut "els mateixos instruments": "Alguns els hem utilitzat, uns altres no", la qual cosa ha generat "resultats diversos".

En aquest sentit, ha indicat que el Consell "sempre ha estat en una línia de connexió amb les decisions que ha pres el Tribunal Superior de Justícia" i ha agraït a la justícia valenciana la "sensibildiad que ha tingut amb la situació en tot moment".

Al fil d'aquesta qüestió, ha esperat que el TSJ de Canàries done la raó al Govern de les illes respecte al toc de queda, ja que considera que està "absolutament legitimat" per a emprendre aquestes accions.

Respecte a l'anunci de Vox que recorrerà els tocs de queda, ha assenyalat que el Consell "avala la decisió del TSJ". Així, ha indicat que si el tribunal haguera pres una altra decisió, el govern valencià no hauria recorregut.

"MALA IMATGE"

També s'ha referit Puig a les festes organitzades aquest cap de setmana amb motiu de la fi de l'estat d'alarma, que ha considerat "molt lamentables" i que "donen una mala imatge d'un sector de la població" que ha tingut en la Comunitat Valenciana "un comportament extraordinari".

Així, Puig ha considerat que els joves han fet un "esforç enorme limitant la seua activitat durant més d'un any", per la qual cosa ha valorat el seu "comportament exemplar". Per contra, ha considerat que les festes massives "fan molt dany a la convicencia, a la imatge i al turisme", per la qual cosa s'ha mostrat "molt orgullós" que la societat valenciana "no haja participat" en eixe tipus d'accions.