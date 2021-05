Coronavirus.- Barcala veu aventurat celebrar Fogueres al setembre: "Cada cosa en el seu moment"

Així ha valorat la possibilitat que la Generalitat autoritze la celebració de festejos populars com a Falles o Moros i Cristians a partir de l'1 de setembre.

En tot cas, Barcala ha celebrat que aquest cap de setmana la Federació de les Fogueres de Sant Joan s'haja pronunciat sobre reprendre els actes festers perquè "hi ha un calendari immediat que era el peremptori" encara que ha matisat que s'aniran abordant altres escenaris "conforme avance la pandèmia".

"El que verdaderament importa ara és conéixer la decisió de 'foguerers' i 'barraquers' sobre el qüestionari que els va presentar la Federació", ha recalcat en declaracions als mitjans.

Per al primer edil, adoptar una decisió ara és prematur perquè "el que verdaderament importa" de moment és conéixer l'opinió del món de la Festa: "Ells, atenent a les directrius que marque la pandèmia, són els verdaders protagonistes".

La Federació de les Fogueres va anunciar aquest diumenge que es reprendrà el calendari 'fester' amb la gala de les candidates als títols a 'belleses del foc d'Alacant' i les seues 'dames d'honor' els dies 11 i 12 de juny en la Plaça de Bous. Una setmana més tard se celebraran les eleccions, el 18 de juny en el cas infantil i el 19 de juny per a les adultes.

I la proclamació de les 'belleas' serà els dies 24 i 25 de juliol en el Teatre Principal. "Som conscients que no podem reunir a tanta gent com abans. Per açò, es retransmetrà per televisió i en streaming els actes i els assajos", va traslladar la presidenta de la federació, Toñi Martín-Zarco.

En relació a l'aforament, la Federació de les Fogueres preveu poder reunir 2.000 persones com a màxim encara que "podria modificar-se si canvien les restriccions". També es manté la celebració de l'exposició del 'ninot' en la Llotja del Peix del 21 de maig fins a finals de juny, igual que l'homenatge als 'barraquers' el 21 de juny o la missa de sant Joan el 24.