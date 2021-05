El Gobierno ha trasladado este lunes a los ciudadanos la tarea de conseguir que los turistas británicos puedan viajar a España este verano sin tener que guardar cuarentena a su regreso. Tras meses de negociaciones con el Reino Unido para que al menos Canarias y Baleares quedaran dentro de su lista de países seguros para sus ciudadanos, el Ejecutivo comprobó el viernes pasado cómo todo el país se quedaba fuera de la codiciada "zona verde" del semáforo británico. La reacción este lunes ha sido pedir "responsabilidad" a los españoles para reducir la incidencia del virus, de manera que el Reino Unido cambie de opinión en futuras revisiones.

"Es muy importante que en España seamos responsables en seguir todas las indicaciones sanitarias para mantener a raya el avance de la Covid. Cuanto más descendamos en la incidencia acumulada, más fácil será que pasemos de zona verde de la tabla británica", ha dicho este lunes desde Bruselas la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Hace apenas un mes, fuentes del Gobierno aseguraban que Canarias y Baleares entrarían entre los países a los que los británicos podrían viajar sin tener que hacer una cuarentena a su regreso. Además de por las intensas negociaciones que mantenían desde hacía meses, el Ejecutivo vio la demostración de esa luz verde en unas declaraciones del secretario [ministro] británico de Transportes, Grant Shapps, en las que afirmó que distinguirían entre regiones de un mismo país en lugar de tomar como referencia la situación epidemiológica del conjunto.

Finalmente, no ha sido así y de momento el 17 de mayo, el lunes que viene, Londres desincentivará los viajes por toda España imponiendo cuarentenas al regreso.

González Laya no ha ocultado su malestar este lunes porque la decisión de no distinguir entre regiones "no va en la dirección de lo que habíamos discutido hasta ahora", aunque ha afirmado que "es una decisión soberana" por parte del Reino Unido y se ha encomendado en las revisiones futuras de su plan para que España pueda quedar dentro más adelante. En este sentido y a pesar de las negociaciones que en los últimos meses han involucrado a secretarios de estado, diplomáticos y responsables autonómicos para salvar parte de un turismo que en 2019 reportó 17.986 millones de euros, la ministra ha apelado a la responsabilidad ciudadana.

"El Reino Unido revisará regularmente y es un compromiso por parte del Gobierno de España seguir manteniendo un diálogo regular para poner en valor los esfuerzos que se están haciendo para mantener a raya la Covid", ha dicho.

España, zona ámbar

El viernes pasado, Reino Unido comunicó la lista de países que quedarán este verano en "zona verde", es decir, los destinos a los que los británicos podrán viajar a partir del 17 de mayo sin tener que guardar cuarentena a su regreso al país. En ella no está España ni ninguna de sus regiones, particularmente las islas Canarias y Baleares, sobre las que el Gobierno aseguraba hace un mes tener garantías por parte de Londres de que sí serían consideradas un destino seguro para sus ciudadanos este verano.

Como la práctica totalidad de los países de la UE, España queda en "zona ámbar", el término medio de los tres colores que forman el semáforo británico, que sin embargo no librará a quienes vengan de tener que guardar cuarentena. En concreto, deberán pagarse dos pruebas PCR -una al segundo día de volver al Reino Unido y otra al octavo- y hacer una cuarentena durante 10 días. En este caso, la podrán hacer en sus domicilio, porque si España hubiera quedado en el máximo nivel de riesgo, en la 'zona roja', deberían hacerla en un hotel, corriendo con los gastos.

En territorio europeo solo Gibraltar ha quedado en zona verde de momento. El único país de la UE que estará en esta lista es Portugal, a quien de momento el Reino Unido mantiene en zona ámbar, pero con el aviso de que pasará a 'zona verde' el 17 de mayo, tanto la parte continental como sus islas, Azores y Madeira.