Cvirus.- Traslladat a un hospital un dels tripulants amb covid dels dos vaixells retinguts en el Port de València

20M EP

NOTICIA

Un dels tripulants contagiats de covid d'un dels dos barques retinguts en el Port de València ha sigut traslladat a un hospital privat de la ciutat per a ser atès, segons ha confirmat la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro. De moment, no se sap encara el cep que origina el contagi del tripulant, ja que la seqüenciació no ha acabat.