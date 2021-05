Rouco ve "difícil" el traslado a la Ciudad de la Justicia de Albacete antes de verano y confía en que el Rey la inaugure

A preguntas de los medios este lunes tras presidir el acto de juramento de Lourdes Ramírez Castro -una jueza con ascenso a la categoría de magistrada- en Albacete, Rouco ha explicado que el edificio "está totalmente terminado" y todas las medidas administrativas y organizativas están dispuestas, aunque ha habido un problema administrativo relacionado con la adjudicación del contrato de mudanza.

Según la información que le ha trasladado la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, tras la adjudicación de ese contrato ha habido una impugnación por la decisión de excluir a una de las empresas licitadoras, y ese recurso ha suspendido el procedimiento de adjudicación, que debe resolver el tribunal administrativo de contratación, que es el que en la administración pública resuelve este tipo de cuestiones.

Vicente Rouco ha incidido en que ellos ya saben cómo se van a organizar y han fijado con la Gerencia Territorial del Ministerio y los distintos operadores jurídicos las disposiciones que hay que tomar. "Únicamente estamos pendientes de la decisión de fijar fecha para trasladarnos", ha especificado, toda vez que se resuelvan esos "problemas de tipo administrativo".

"Espero y deseo, por razones de buen servicio, puesto que el edificio está ya disponible para estar ocupado, que sea cuanto antes", ha indicado el presidente del TSJCM, quien no obstante ve "difícil" que ese traslado se haga antes del verano. "Me gustaría poder decir que sí pero prefiero no aventurarme porque no es una cuestión que dependa de mí, pero estamos deseando desde luego que eso sea así".