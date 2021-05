Oltra rebutja el "macrocentre" psiquiàtric penitenciari projectat a Setaigües i advoca per un model més amable

Així ho ha traslladat aquest dilluns a representants d'entitats del sector de salut mental, en una reunió on han abordat el projecte d'Institucions Penitenciàries. "Tant l'OMS com els experts rebutgen eixos macrocentres on les persones estan lluny de casa", ha advertit, la qual cosa "dificulta eixe acompanyament tan necessari en la seua rehabilitació".

Oltra, en declaracions abans de la trobada, ha posat l'accent que el model pel qual aposta la Generalitat és "molt diferent" i es basa en centres pròxims on treballar la rehabilitació i la reinserció d'aquestes persones dins del seu àmbit de convivència.

Per a açò, el seu departament preveu destinar cinc milions d'euros durant el segon semestre de 2021, destinats a implantar aquest model d'atenció en les unitats de salut mental dels ajuntaments valencians.

Paral·lelament, Igualtat repartirà 1,2 milions al Tercer Sector mitjançant la convocatòria de programes per a itineraris de vida independent en pisos supervisats, també amb l'objectiu d'acompanyar a les persones que pateixen trastorns de salut mental greu en el seu procés de reinserció i inclusió.

La vicepresidenta ha posat l'accent en la importància que aquests recursos siguen menuts i accessibles, pròxims als seus domicilis familiars, per a evitar el "desarrelament", especialment en els centres d'atenció ambulatoria com els CRIS on es pot seguir la rehabilitació en el seu àmbit de convivència.

Sota aquest prisma, ha posat en valor els recursos que potencien l'autonomia personal i busquen mantindre les persones amb trastorn mental greu en el seu entorn social i familiar a través de servicis d'atenció social complementaris a l'atenció especialitzada, com les vivendes tutelades, els CRIS i els recursos d'orientació laboral.

UN MODEL "DEL SEGLE XIX"

Per part de la plataforma 'Salud mental fuera de las prisiones', Javier Vilalta ha reclamat que la Generalitat s'opose al centre de Setaigües perquè "contravé" tant la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU com el pacte autonòmic i l'estratègia nacional de salut mental.

Es tracta, al seu juí, d'un macrocentre per a 500 persones que "recorda al XIX". "Aquest model no cap en la nostra societat: ho diuen més de 200 entitats que representen a les ONG de l'àmbit penitenciari, a les associacions de familiars i a les de professionals de psiquiatria medicina legal", ha recalcat el també responsable de l'associació Àmbit.