El gerente del área de Vigo advierte que "esto no ha terminado" ante las aglomeraciones del fin de semana

En declaraciones a los medios este lunes durante una visita a un cribado en Vigo, Puente ha manifestado que "lo que ha pasado en ciudades como Madrid, Barcelona, Salamanca y demás es muy preocupante".

"La gente joven tenía muchas ganas de abandonar las restricciones que teníamos y eso unido a no sé si exceso de confianza porque tenemos a los mayores vacunados..., se creen que ya no va a producir" contagios, ha lamentado, insistiendo en que esta situación "no deja de ser un problema".

Por otro lado, cuestionado acerca de si espera que a partir del próximo comité clínico se produzcan cambios en Vigo, ha manifestado que "la evolución está bastante estabilizada en cuanto a nuevos casos, pero sigue siendo la -ciudad- que mayor número de casos tiene en Galicia".

"Estamos con una incidencia acumulada a siete días de 67-68, y por tanto eso no va a permitir mejorar las condiciones que tenemos actualmente en la ciudad", ha concluido.