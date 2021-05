Extremadura descarta aplicar "en este momento" medidas como el toque de queda

"Si hemos salido y hemos decidido que no vamos a tener estado de alarma lo hemos decidido con todas las consecuencias, y en este momento la situación epidemiológica no parece que aconseje que establezcamos una situación donde tengamos que ratificar la presencia o no del toque de queda y desde luego del cierre perimetral de toda la comunidad autónoma", ha apuntado a preguntas de los medios.

Asimismo, ha reafirmado que se sabía que con el decaimiento del estado de alarma desaparecían estas medidas y ha añadido que, "de momento", la comunidad no se está planteando volver a aplicarlas.

"Si hay otras circunstancias que hagan cambiar de opinión pues ya las daríamos a conocer pero en este momento lo descartamos por parte de la Junta de Extremadura", ha aseverado el consejero extremeño.

José María Vergeles ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en Casar de Cáceres, donde ha asistido al acto de reconocimiento a los vecinos de la localidad por su implicación en la integración de los menores del Centro de Acogida TECUM.