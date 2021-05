Detingut un tercer home per l'agressió a un jove després de la manifestació ultra de l'1 de maig a València

Ha sigut arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'odi i lesions lleus després de participar suposadament en l'agressió al jove, que va resultar lesionat amb colps i patades.

Els fets van ocórrer el passat 1 de maig, després d'una manifestació convocada per l'organització d'extrema dreta i celebrada en el barri del Carmen. Després de participar en eixa marxa, presumptament diverses persones van agredir sobre les nou i quart de la nit en el carrer Serpis de València a un jove, al que van propinar colps i patades que li van causar contusions en diverses parts del cos.

Aquesta nova detenció s'ha produït després de la investigació realitzades per agents de la Policia Nacional a València i se suma a altres dos dutes a terme en els últims dies, la de dos homes de 25 i 61 anys, com a presumptes autors dels delictes d'amenaces, lesions lleus i delicte d'odi.

INVESTIGACIÓ OBERTA

Aquest últim arrestat -resident a Barcelona i sense antecedents policials-, s'hauria traslladat fins a la capital del Turia per a participar en la manifestació, detalla la Prefectura Superior en un comunicat. La Policia continua amb les investigacions per al total esclariment dels fets i no descarta noves detencions.

Les dos primeres detencions van ser avançades pel diari Público, que va identificar a un dels arrestats com un conegut neonazi del barri del Cabanyal i a l'altre com a treballador de seguretat d'Espanya 2000.

Fonts coneixedores van explicar a Europa Press que existeixen imatges dels fets gravades per veïns i es va obrir una investigació d'ofici. També ha actuat la Fiscalia de Fiscalia de Delictes d'Odi de València, ja que la víctima va interposar una denúncia.