Negueruela insiste en culpar a Madrid de la negativa del Reino Unido a abrir el turismo a Baleares

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Negueruela ha insistido en que la gestión "más flexible" de algunos territorios "ha penalizado a Baleares".

El portavoz del Ejecutivo ha mantenido que el Govern "ha hecho los deberes" y ha sido coherente con el mantenimiento de las medidas de control, siempre avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

No es la primera vez que desde el Govern se traslada a la gestión de otras Comunidades Autónomas las decisiones que afectan a Baleares. El pasado viernes, después de que Reino Unido diera a conocer que toda España, Baleares incluida, no entraría en la 'zona verde, el mismo Negueruela lamentó que no se discriminara por regiones, cuando la incidencia acumulada de COVID del conjunto de España es superior a la balear.

El conseller defendió la gestión del Ejecutivo aplicando medidas para controlar la expansión del COVID-19 y mantener baja la incidencia acumulada y criticó el comportamiento de otros territorios españoles influya en el turismo con las Islas.

A finales de abril, en un pleno del Parlament, también Negueruela aseguró que si la situación sanitaria de las Islas se valorara de manera independiente y no en el conjunto del Estado la apertura con Reino Unido ya se habría producido y culpó directamente a Madrid.

Negueruela criticó que la gestión de la pandemia llevada a cabo en la Comunidad de Madrid, cuya incidencia acumulada se situaba en aquel momento en 400 casos por cada 100.000 habitantes, "es la que estaba poniendo en peligro la reactivación del turismo del resto de comunidades autónomas".

En la rueda de prensa de esta lunes tras el Consell de Govern, Negueruela ha asegurado que el Ejecutivo central ha pedido el Reino Unido que se considere a las islas y no tanto a las regiones como áreas específicas en la reapertura turística.

"Somos de las regiones más seguras de Europa por secuenciación del virus y control sanitario y seguiremos trabajando al respecto", ha concluido el conseller.