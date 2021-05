Puig espera que la immunitat de ramat s'aconseguisca al setembre i "en eixes condicions", poder celebrar les Falles

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans aquest dilluns a València, on ha considerat que les celebracions que es puguen dur a terme enguany, "d'alguna manera tancaran el cicle" que es va iniciar amb la cancel·lació de 2020.

Puig també ha recordat que es produirà una reunió entre Ajuntament i Generalitat per a "establir en quines condicions es poden celebrar Falles i, en el futur, diferents festes de caràcter patronal i local".

En aquest sentit, ha remarcat que la celebració "sempre serà sota criteris de sanitat i de la seguretat de les persones".

Per açò, ha apel·lat a la "prudència" per a "transitar cap a la normalitat", encara que ha indicat que estem en un moment de la pandèmia "extraordinàriament positiu", amb menys de 200 persones ingressades, un nivell que no es veia des d'agost.