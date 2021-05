José Antonio y Gloria Mohedano defienden a Rocío y David Flores: "Tienen nuestro apoyo, hagan lo que hagan"

Rocío Carrasco habló en el último capítulo de su serie documental sobre la familia Mohedano. La hija de Rocío Jurado explicó que llegó a contarle alguno de los episodios de maltrato que sufrió por parte de su exmarido y por parte de su hija a un miembro de la familia a José Antonio marido de su tía Gloria Mohedano.

La protagonista explicó que se sintió muy dolida cuando vio que José Antonio, después de saber lo que ella le había contado, se posicionó en contra suya e insinuó frente a la prensa que su sobrina mentía. El colaborador de El programa de Ana Rosa, Antonio Rossi, ha llegado este lunes al magazine anunciando que tenía un mensaje del marido de Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado.

"Me ha hecho llegar un mensaje que quería que leyera públicamente", ha empezado diciendo el periodista. No obstante, Rossi ha aclarado: "Él de momento no se va a expresar ni decir nada respecto a lo que está viendo en el documental". El colaborador ha explicado que el familiar de Rocío Carrasco sigue manteniendo lo que dijo en su día y que "hay verdades, medias verdades y mentiras" en el testimonio de su sobrina.

José Antonio, marido de Gloria Mohedano, envía un comunicado a para aclarar la opinión de la pareja en medio de todo este caos #AR10M https://t.co/kGLd6vmyOn — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 10, 2021

Tras el revuelo de la serie documental José Antonio y su mujer, Gloria Mohedano, han hecho llegar el siguiente mensaje a El programa de Ana Rosa: "Queremos dar públicamente nuestro apoyo incondicional a Rocío y David Flores, pase lo que pase y digan lo que digan, estaremos con ellos para ayudarlos en todo lo que podamos y darle nuestro cariño".