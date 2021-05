López Miras celebra que la Región no registre aglomeraciones el fin de semana pero llama a la "responsabilidad"

No obstante, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y la prudencia de todos", porque "ahora es más que nunca imprescindible la prudencia y la responsabilidad de la sociedad", tal y como ha asegurado en una entrevista concedida al programa 'Espejo Público' de Antena 3.

"En la Región de Murcia estamos satisfechos, desde luego, con ese comportamiento y con el cumplimiento estricto de las normas sanitarias, y hoy podemos decir que nuestra Región es la comunidad más segura de España y la única que entró en ese grado de nueva normalidad que establece el Ministerio de Sanidad", ha afirmado.

Sin embargo, lamenta que la responsabilidad y la prudencia "es más necesaria que nunca" ahora que el Gobierno central "ha hecho una manifiesta dejación de funciones, ha dejado de ejercer su responsabilidad y más que nunca ha propiciado que haya 17 formas diferentes de enfrentarnos a este virus", lo que "es de todo menos eficaz para proteger a las personas".

Al ser preguntado por las quejas de otros presidentes autonómicos por la finalización del estado de alarma y si cree que alguien debería dimitir en el Gobierno central si hay un rebrote, López Miras no sabe si alguien "debería dimitir" pero sí cree que "es hora de que alguien ejerza su responsabilidad, la responsabilidad que tiene el Gobierno central".

Ha puesto como ejemplo que él estaba en Lorca y "a escasos 30 kilómetros" de ese lugar, en la provincia de Almería, hay unas medidas diferentes para frenar el Covid-19, tanto en aforos en celebraciones o restricciones para la hostelería. "Si nos vamos otros kilómetros en otra dirección, en Albacete o Alicante, las medidas son diferentes".

Ha reprochado que "esto no es eficaz para contener la pandemia" y cree que es una situación propiciada por el Gobierno de España. "Ahora no nos pueden decir, mal y tarde, que están pensando en hacer una ley de pandemia, porque llevamos siete meses diciéndoselo", advierte.

En estos siete meses, critica que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no ha convocado a los presidentes autonómicos "ni una sola vez", y se pregunta si la situación "no era lo suficientemente importante".

"Cuando nos tuvo domingo sí y domingo también asistiendo a sus monólogos durante la primera fase de esta pandemia", reprocha. A su juicio, el Gobierno central "tiene que reaccionar" y advierte que "lo que estamos viendo en España no está pasando en ningún país de nuestro entorno y, por lo tanto, algo no se está haciendo bien".

ENDURECIMIENTO DE MEDIDAS

Ha reconocido que, si la situación lo "requiere", no descarta endurecer las restricciones. "Es cierto que la Región cumple los mejores parámetros en cuanto a la Covid, tanto en incidencia como en ocupación de UCI, en la tasa de positividad o en letalidad", lo que permite que la situación sea "propicia" para iniciar esta desescalada.

Con todo, ha recordado que el Comité técnico de seguimiento del Covid se reúne cada semana con su asistencia y la de los técnicos de Salud Pública y de Epidemiología, y ha asegurado que, "por supuesto" tomará medidas más restrictivas en el momento en el que alguno de los indicadores empeore".

"Entonces, entraremos en este caos que ha propiciado el Gobierno central y el señor Pedro Sánchez: tendremos que enviar las restricciones al Tribunal Superior de Justicia para que las refrenden y se pedirña a los jueces algo que no les corresponde, porque la gestión de la pandemia tiene que ser de los gobiernos", ha advertido.

En su opinión, no se puede pedir a los jueces que tengan que decidir sobre unas cuestiones sanitarias porque la responsabilidad "la tienen que tener los ejecutivos". Se trata, en su opinión, de una deriva y un "caos" al que hay que "poner fin", algo que "solo se hace desde la cogobernanza y si todas las administraciones ejercemos nuestra responsabilidad".

Al ser preguntado por lo que haría el PP si alguna comunidad pida la vuelta del estado de alarma, López Miras desconoce qué hará su partido. "No sé qué hará el Partido Popular, porque si hay un posicionamiento del partido como tal, deberá establecerlo la dirección nacional", ha precisado.

Sin embargo, sí ha afirmado que "estamos ahora mismo, precisamente, en la situación a la que nos quería llevar Pedro Sánchez, debatiendo entre si el estado de alarma sí o no". A su juicio, "este no es el debate", sino que se trata de debatir entre que haya herramientas jurídicas para que las comunidades autónomas puedan contener la pandemia o no, ya que el Gobierno central "no va a tomar ningún tipo de decisión".

"Hemos tenido tiempo para legislar y reformar", según López Miras, quien ha pedido a Pedro Sánchez que establezca las herramientas "necesarias". A este respecto, ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, "ya ha propuesto un plan jurídico para que las comunidades autónomas podamos tomar las decisiones que no quiere tomar el gobierno de Sánchez".