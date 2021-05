Minut de silenci per la dona assassinada pel seu ex-marit a Sagunt i petició de revisió de protocols

Es tracta de María Soledad, una dona de 60 anys que ahir va ser assassinada a punyalades per la seua ex-parella i després aquest es va llevar la vida. Sobre el presumpte autor dels fets pesava un orde d'allunyament que li prohibia acostar-se a la víctima.

En senyal de repulsa a aquest crim, aquest dilluns s'han concentrat davant l'Ajuntament de Sagunt la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, al costat de l'alcalde, Darío Moreno; el general cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil, José Hermida; i el cap superior de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita, entre uns altres.

Calero, en finalitzar l'acte, ha mostrat la seua "repulsa i condemna" davant aquest nou cas de violència masclista, al mateix temps que ha traslladat "tot l'afecte i suport per a la família i amics" de la víctima.

Ha lamentat que la violència masclista és un "alifac que dol i afecta com a societat", i ha apostat per la revisió de tots els protocols perquè les dones víctimes de la violència masclista se senten segures i denuncien.

També s'ha guardat un minut de silenci a les portes de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana que ha estat presidit pel subdelegat del Govern a València, Rafa Rubio; en la Subdelegació del Govern a Alacant, presidit per la subdelegada Araceli Poblador i al que ha assistit la ministra d'Indústria, Reyes Maroto; i en la Subdelegació del Govern a Castelló, presidit per la subdelegada Soledad Ten.

Així mateix, hi ha hagut una concentració davant el Palau de la Generalitat Valenciana per a condemnar l'assassinat. El Govern valencià ha mostrat la seua repulsa per aquest crim i el suport a la família i amistats de la víctima.

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després de condemnar l'assassinat, ha manifestat: "Estem ací perquè una societat decent i lliure és aquella en la qual hi ha relacions igualitàries i en la qual les dones estiguen segures".

I ha afegit: "Les institucions, entitats i societat civil estem units i fortes perquè fins que no pare i no eradiquem la violència masclista, estarem ací mostrant la nostra unió, al costat de les víctimes i enfront de les actituds masclistes, assassins i maltractadors".

La dona assassinada a Sagunt és la primera víctima de la violència masclista en el que portem d'any a la Comunitat Valenciana i se suma a les huit dones que han sigut assassinades en Espanya durant 2021, ha informat Delegació del Govern.

Des de l'any 2003, quan es disposen de xifres oficials, 137 dones -60 a Alacant, 60 a València i 17 a Castelló- han sigut assassinades per les seues parelles o ex-parelles a la Comunitat Valenciana.