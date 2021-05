Els quatre diputats descontents amb Cs es donen de baixa i es converteixen en no afiliats

Els quatre van anunciar la seua eixida la setmana passada mitjançant una carta en xarxes socials, denunciant que "des de fa més d'un any" creuen que Cs ha anat abandonat els seus "principis liberals" amb la nova direcció nacional d'Inés Arrimadas: "Es confirma el gir ideològic per a seguir sent una crossa del 'sanchismo'".

Després d'una "llarga reflexió" i "amb tristesa", aquests diputats van retraure la postura de Cs després dels roïns resultats a Catalunya, la "vergonyosa" moció de censura a Múrcia o les recents eleccions del 4M a Madrid. També van deixar clar que no deixen l'acta per a "seguir treballant i defenent en llibertat els interessos de tots els valencians".

De l'eixida dels quatre crida l'atenció que José Antonio Martínez havia sigut nomenat recentment portaveu adjunt, amb l'entrada de Ruth Merino com a síndica, i que Sunsi Sanchis es va estrenar com a diputada fa poques setmanes en substitució de Toni Cantó.

La reacció del partit no es va fer esperar. El mateix divendres, la direcció autonòmica de Cs els va exigir que entregaren l'acta i va ratllar el seu comportament de "tan lamentable com a vergonyós", a més d'acusar-los de degradar la política "als nivells més ínfims".

Amb aquestes baixes, Ciutadans es queda amb 14 diputats en el parlament valencià, com a quarta força política per darrere de Compromís que té 17 escons.

Es dóna la circumstància que el mateix dia van anunciar que deixaven el partit dos regidores a Castelló de la Plana i Peníscola, Paula Archelós i Mª Jesús Sanchis, respectivament.