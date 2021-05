Almeida negociará el dispositivo de San Isidro en su primera reunión con la nueva delegada de Gobierno

La socialista Mercedes González y el popular José Martínez-Almeida se verán las caras este miércoles a las 10.00 de la mañana para abarcar, entre otros asuntos, el nuevo dispositivo de seguridad de cara a este fin de semana, que coincide con las fiestas del patrón de la capital. Será la primera vez que ambos se reúnan fuera del Palacio de Cibeles, donde la actual delegada del Gobierno en Madrid ejercía como concejala del PSOE hasta hace finales de marzo.

"Nosotros lo que vamos a plantear a la delegada del Gobierno es la necesidad de coordinar y reforzar los dispositivos, tanto de Policía Municipal como de Policía Nacional y, por tanto, intensificar la presencia de la policía en las calles de Madrid. Tenemos que tratar la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, para tratar todas las cuestiones relativas a la seguridad de la ciudad de Madrid", ha apuntado el alcalde a los medios. Eso sí, no ha querido adelantar hasta después de su cita el número de agentes nacionales que pedirá para el refuerzo de vigilancia en las calles de Madrid tras las imágenes "lamentables" que se han sucedido tras el fin del estado de alarma en varios puntos de la capital.

En relación a los botellones, el primer edil popular ha insistido en que "la libertad no es incumplir la normativa, la libertad no es hacer botellones, la libertad no es ir sin mascarilla por la calle, la libertad consiste en que en este caso lo que hay que hacer es cumplir la norma, ser conscientes de que vivimos en sociedad y ser conscientes de que nuestros derechos acaba donde empieza los derechos de las demás personas".

Y de nuevo ha defendido la actuación del Ayuntamiento de Madrid que ha reforzado este fin de semana su dispositivo de seguridad con otros 200 agentes adicionales a otros fines de semana. De ahí, que Martínez-Almeida cargue contra el Gobierno de Sánchez al que ha acusado de "Inacción" y "cachondeo" por "transferirle la responsabilidad a las comunidades autónomas". "Lo que le reclamamos a Pedro Sánchez no es un estado de alarma sino una cobertura jurídica para las comunidades autónomas y para que todas las instituciones podamos luchar adecuadamente frente a la pandemia", ha apuntado.

Un "refuerzo especial" para San Isidro

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha avanzado algún detalle sobre el dispositivo que prepara el Ayuntamiento de cara a San Isidro. En línea con el alcalde ha confirmado que aún "estamos terminando de perfilar el dispositivo" pero que "habrá un refuerzo especial". Estos agentes se concentrarán, específicamente, en el entorno de la pradera de San Isidro y en otras ubicaciones donde se suelen desarrollar las fiestas.