De la Torre dice que se tiene "propósito" con carriles bici de "recuperar" el tiempo que "hizo perder la Junta"

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha lamentado que la anterior Junta de Andalucía tuvo "un incumplimiento total y absoluto".

"Sufrimos en Málaga el incumplimiento de la Junta de Andalucía de hace unos años", ha hecho hincapié De la Torre, que ha recordado el convenio firmado con el Gobierno andaluz para realizar carriles bici en la ciudad "y no hizo ni un solo kilómetro, ni un solo metro, de los que tenía bajo su responsabilidad impulsar".

Es más, ha incidido en que el Ayuntamiento "ese hueco, ese vacío, que dejó la Junta estamos tratando de resolverlo pero no es un tema de un día ni de dos". "Cumplimos con nuestra tarea haciendo bastante kilómetros, con las dificultades que tiene, para unos y otros, porque hay que resolver de dónde se coge ese espacio" si la calzada o la acera.

Al respecto, ha recordado que en el paseo marítimo de Levante, en Pablo Ruiz Picasso, donde "tenía que hacerlo la Junta y no lo hizo, y la actual está responsabilizada de hacerlo y se lo ha tomado en serio y lo hará"; mientras se hace la ampliación se apuesta por "compartir el espacio que tenemos".

Además, ha recordado, y esperado "que se resuelva pronto", el planteamiento de que los corredores que vayan por el paseo marítimo puedan pasar a la zona de playa, como ocurre en otros municipios, dejando libre ese espacio. Además, ha dicho, "los corredores prefieren correr sobre espacio de tierra, apisonada, que el duro de la acera".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, procedió a la señalización, durante la noche de este pasado jueves, de carriles bici provisionales, mediante el pintado de marcas viales en el suelo, en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso -en el tramo de acera entre Antonio Martín y los Baños del Carmen-, entre el tramo de acera de la avenida Cervantes y el merendero Antonio Martín y en la Alameda Principal.

De igual modo, ha aludido a otras proyectos de carril bici para completar una red "separada del trazado". También tratarán que se cumpla la velocidad de carriles 30 y que el pavimento de esa zona esté "lo más perfecto posible" para poder ir por él con "seguridad física".

"Un espacio de velocidad 30 es más fácil de compartir y se abre un horizonte posible", ha destacado, pero ha dejado claro que "no quiero poner el acento solo en eso, quiero ponerlo sobre todo en tener la red de carriles bici necesarios sin perjuicio de que esos espacios de 30, por razones de seguridad vial, que es necesario en toda España, puedan ser unos espacios compartidos".

"Insisto, eso es secundario -el espacio compartido- en relación con la red de carriles bici que tenemos el propósito de recuperar el tiempo que nos hizo perder la Junta de años anteriores, que fue un incumplimiento total y absoluto", ha sostenido.

De la Torre, por otro lado, ha mostrado respeto por la 'bicifestación, que congregó este pasado domingo a miles de personas para pedir soluciones a la movilidad en bicicleta en la capital malagueña.

CARRIL 30

Precisamente, cuestionado por la reducción de la velocidad al tráfico en viales de la ciudad, ha señalado que "todos los cambios tienen una necesidad de tiempo de adaptación", esperando que sea "el mínimo".

También ha valorado "las ventajas" de esta iniciativa, pero ha preferido valorarla cuando trascurra un periodo de un mes. "Está claro que en los últimos años se han reducido accidentes en carretera, donde ha habido una política muy proactiva en esa materia, en mensajes, publicidad, etcétera, y no se ha reducido en los espacios urbanos" en general en España.

Así, se ha mostrado convencido de que "estás normas tendrán efecto en ese sentido", precisando que "no tiene mayor importancia que se vaya un poco más despacio. 50 ya es una velocidad moderada, lo que pasa es que mucha gente no respetaba o no ha respetado el límite de 50; por lo que respetar 30 puede ser más difícil pero no es imposible".

"Es cuestión con el tiempo necesario y acostumbrarse a que tardas dos minutos más en llegar, no pasa nada por eso", ha dicho, insistiendo en que esta medida "hará una ciudad más humanizada, integradora, más amable, acogedora y, por supuesto, con menos accidentabilidad", asegurando que se irá invirtiendo lo que sea necesario y se hará las campañas necesarias, aunque, sobre estos último, lo deben también hacer "todas las administraciones".

OTRAS CUESTIONES DE CIUDAD

Por otro lado, también De la Torre ha sido cuestionado por la librería Proteo, que ha sufrido un incendio, y ha recordado que el mismo día que ocurrió el fuego habló con los responsables de la misma, y "parece que el seguro que tienen no cubre la totalidad de las pérdidas".

Así, ha explicado que planteó algunas medidas en el marco de las ayudas generales que existen ahora mismo en la economía española, en el contexto COVID "que es un tema diferente pero que puede ayudar también".

"Le ofrecí toda nuestra colaboración para que nuestra gente más especializada en la materia, junto con las que tienen, les ayudemos a encontrar las ayudas necesarias". "No vamos a dejar caer a esa librería lo digo muy claro, haremos toda la ayuda que esté en nuestra mano y que sea legal, que no sea discutida, criticada", ha afirmado.

Por otro lado, también ha sido cuestionado por el hecho de que Barcelona 'amenaza' la aspiración de Málaga de organizar la Expo de 2027, tal y como ha publicado este lunes 'Málaga Hoy', y ha dicho que no tiene noticias "en los últimos días, en las últimas semanas, de que Barcelona esté estudiando ni planteando nada".

"Hubo noticias hace unos cuantos meses, pero a partir de ese momento no ha habido más noticias, por lo tanto, igual eso está ahora mismo diluido en la nada", ha señalado, agregando también que le da "la impresión" de que "no hay mucha estabilidad gubernamental o política" en la Generalitat.

A juicio de De la Torre, "hay una serie de interrogantes ahí que no favorecen cualquier planteamiento que se haga", además de que si fuera para 2030, ha agregado, hay candidaturas "muy fuertes" presentadas como Moscú o algunas de ciudades de Arabia y Corea del Sur.

"No tengo los datos, los tiene el Gobierno y el Ejecutivo sabe que tiene el proyecto de Málaga para 2027, una exposición internacional, con un tema muy interesante, que es la era de las ciudades hacia una ciudad sostenible", ha recordado. "Esa candidatura con ese gran tema y objetivo, sin ciudades importantes que rivalicen ahora mismo en el horizonte para 2027, puede ser un proyecto ganador y eso es lo que nosotros vamos a insistir en los próximos días", ha concluido.