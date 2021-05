Maroto diu que PSOE ha de "reflexionar" després del 4M i que s'està "revisant" el projecte a Madrid per a l'any 2023

"Dins de dos anys tornarem una altra vegada amb il·lusió; el projecte a Madrid l'estem ara revisant per a saber quals han sigut els encerts i les equivocacions, però, com dic, il·lusió a mi no em falta. On estiga, estaré al servici de la gent, fent política des de baix, perquè crec que és així com s'entén la política, al servici de la gent, per a resoldre problemes i crear oportunitats", ha asseverat.

Maroto ha realitzat aquestes declaracions a Alacant, on ha participat en un esmorzar informatiu organitzat pel Club Informació i Casa Mediterrani.

La ministra socialista ha considerat que els comicis a l'Assemblea de Madrid van ser "irresponsables" a causa de la situació sanitària i els índexs d'incidència del virus, però ha reconegut que "una vegada que obrin les urnes" se'n va "a guanyar". "Tornarem amb il·lusió. Seguisc molt il·lusionada, en política cal saber guanyar i perdre, però il·lusió a mi no em falta", ha insistit.

Ha recordat que va iniciar la seua carrera política a Madrid en 2015 i que el candidat del PSOE, Ángel Gabilondo, li va proposar formar part del projecte polític si la formació guanyava. "M'ho vaig pensar perquè, encara que ser ministra del Govern d'Espanya és un honor i un orgull poder gestionar aquest Ministeri, també cal saber en política estar on se li necessita i crec que que a Madrid es necessita un canvi", ha indicat.

Així mateix, ha admès que les urnes han "reforçat" el model de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ella no comparteix. "He sigut molt crítica els tres anys que he estat en l'Assemblea, perquè crec que a Madrid es poden fer millor les coses amb un pressupost que està molt desequilibrat i està pensat en el passat i no per al futur", ha sostingut Maroto.

AMENACES

En l'acte també s'ha referit a les amenaces de mort que va rebre durant la campanya electoral. Preguntada sobre si es penedeix d'haver-les "airejat", ha respost que "mai havia rebut amenaces fins a eixe dia" i que es va veure "afectada".

"Mai havia rebut amenaces fins a eixe dia. Els que em coneixeu sabeu que sóc una persona molt propera, que la meua forma d'entendre la política és estar al servici de la gent, no em lleve cap problema perquè la meua motxilla està plena de coses", ha asseverat.

Finalment, ha agregat que està "molt il·lusionada a generar oportunitats per a Espanya" perquè "és un gran país". "I anem a eixir reforçats i junts d'aquesta crisi", ha augurat.