Tierraseca pide mantener la prudencia y cumplir las restricciones del nuevo decreto del Gobierno de C-LM

Tierraseca, que ha presidido una nueva reunión del Centro de Coordinación Regional (CECOR), celebrada en la Delegación del Gobierno y con presencia de los responsables regionales de Policía Nacional y Guardia Civil, ha agradecido también "el comportamiento ejemplar que han mostrado los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma este fin de semana, tras el decaimiento del estado de alarma".

A ese respecto, ha recordado que, entre las medidas que recoge el nuevo decreto aprobado por la Consejería de Sanidad, se encuentra la obligación de seguir llevando la mascarilla en espacios públicos abiertos, cerrados de uso público o abiertos al público, aunque pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad interpersonal de, al menos, un metro y medio.

Según ha informado la Delegación en un comunicado, se mantienen, en este caso, las excepciones de la práctica deportiva, casos de fuerza mayor, personas con problemas de dificultad respiratoria o en zonas de baño, aunque en éstas últimas habrá de llevarse mascarilla si hay desplazamientos o paseos.

Otro de los aspectos en los que se ha centrado Tierraseca ha sido en el de las aglomeraciones de personas y ha insistido en la petición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de estar vigilantes ante el cumplimiento de la normativa. Ésta establece que "no se permitirán eventos multitudinarios en los que no se pueda controlar el aforo y no pueda garantizarse una localidad preasignada". Según el decreto, se considerará evento multitudinario aquel que concentre simultáneamente a 100 o más personas en espacios al aire libre o 50 o más personas en espacios cerrados.

Al tiempo, Francisco Tierraseca ha instado también a la población a atender a la norma en cuanto a los límites de las reuniones, que se han ampliado hasta las 10 personas, y al cumplimiento de los horarios de las actividades hosteleras, a las que se les permite tener abierto hasta la una de la madrugada.

A este respecto, el delegado ha reclamado "responsabilidad máxima" para no infringir esos límites "que son por el bien del conjunto de la población". Por ello, ha hecho un llamamiento a "garantizar el mantenimiento de la distancia social de seguridad, no solo en la calle, sino en los establecimientos", en los que, ha recordado también, el uso de la barra sigue sin estar permitido.

"Los castellanomanchegos hemos hecho grandes esfuerzos para llegar hasta aquí, el proceso de vacunación avanza de forma satisfactoria y no podemos echar por tierra todos estos logros pensando que el virus se ha ido, porque no es así. La prudencia ha de seguir siendo máxima en nuestro día a día", ha concluido.