Ensems apuesta por propuestas sonoras experimentales con BCN Clarinet Players, Synergein Project y Aión Dúo

Los espectáculos de esta semana, así como las interpretaciones de la jornada inaugural con Alberto Bernal y Frames Percussion y las actuaciones de Trío Zukan, Colectivo Mortero y Luis Tabuenca, se enmarcan bajo el lema 'islas - refugios - paraísos', ha indicado el Institut Valencià de Cultura en un comunicado.

Este lunes tendrá lugar el concierto de los austriacos Schallfeld Ensemble. La agrupación tocará en el Teatro Martín i Soler del Palau de les Arts de València a las 19.30 horas.

Bajo la batuta de Leonhard Garmin, se producirá el estreno absoluto de la obra MAAT ME de Pierluigi Billone, una pieza que explora los conceptos de solo y ensemble como hiperinstrumentos. El programa se completará con Figure / Iconosonics 1 de Clemens Gadenstätter.

En esta ocasión, el compositor aborda y redefine la noción de figura musical, entendida como un acontecimiento sonoro al que se le ha asociado una imagen o un significado.

En esta línea, el próximo martes 11 de mayo, Ensems acogerá la presentación de BCN Clarinet Players. Este cuarteto ofrecerá un concierto con obras que prestigiosos compositores catalanes actuales dedicaron a la formación, como Caça nocturna de Joan Magrané, Offertorium de Bernat Vivancos o Trames de Carlos de Castellarnau.

El concierto incluirá el arreglo que Raquel García-Tomás hizo del estándar Like someone in love de Jimmy Van Heusen y el estreno de la composición Murmuraciones (Cartografías 1) de Nuria Núñez, un encargo del Institut Valencià de Cultura (IVC).

Por su parte, los valencianos Synergein Project actuarán el miércoles 12 de mayo para desplegar un programa centrado en la relación entre los músicos, las fuentes sonoras, las computadoras y la vibración específica de la percusión, que abordará los trabajos de los compositores Philippe Manoury, Pierluigi Billone y Beat Furrer La clarinetista granadina Claudia Reyes y el pianista valenciano Pablo Fernández conforman Aión Dúo.

Esta agrupación actuará el jueves 13 de mayo en compañía de la actriz Marina Alegre Silva para presentar Safo_fonías, un proyecto multidisciplinar que une las palabras de Safo de Lesbos con músicas contemporáneas de inspiración grecolatina.

Además de las partituras de Harrison Birtwistle (Linoi), Karlheinz Stockhausen (Tierkreis) y Francisco Guerrero (Kineema), Aión Dúo estrenará un encargo hecho por el IVC a la compositora Claudia Cañamero Ballestar.

ENCUENTROS DE COMPOSICIÓN

Durante esta semana, Ensems pondrá en marcha los Encuentros de Composición, punto de reunión y reflexión para los profesionales del sector de la música de nueva creación.

El programa incluye conferencias, mesas redondas y talleres con el objetivo de acercar la labor creativa al público del festival desde una vertiente más especializada y convertirse en un nodo de contacto entre creadores para poner en común sus procesos compositivos.

El Conservatorio Superior de València acogerá dos actos el próximo martes 11 de mayo. A las 9.00 h, el italiano Pierluigi Billone dará una clase magistral de composición y se trabajará sobre la pieza 3 Alberi con la participación de la agrupación Synergein Project. Asimismo, a las 11.00 horas, será el turno del compositor austriaco Clemens Gadenstätter.

Ensems está organizado por el Institut Valencià de Cultura y el Palau de les Arts. Además, cuenta con la colaboración del INAEM (Ministerio de Cultura), el Ayuntamiento de València, el Palau de la Música de València, el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), CaixaBank Escolta València, La Nau Centre Cultural (Universitat de València), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV), Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, Consulado de la República de Lituania, Diputación de Valencia, Diputación de Alicante, Clemente Pianos, ENOA (European Network Opera Academies) y Fundación Visit València.