Síndic tanca l'expedient pel sou del laboral de baixa per covid en La Ribera després de no acceptar-se les recomanacions

20M EP

NOTICIA

El Síndic de Greuges ha tancat l'expedient per la reclamació del sindicat CSIF a la Conselleria de Sanitat perquè abone el 100% del seu sou al personal laboral de baixa per covid, després de no acceptar l'administració sanitària les seues recomanacions.