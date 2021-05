Michelle Jenner cambia radicalmente de 'look' a poco del estreno de 'Los hombres de Paco'

Hace unos meses sorprendió la noticia de que la mítica serie de Antena 3 Los hombres de Paco regresaba a las pantallas renovada, con una nueva temporada. Esta noche se estrena el primer capítulo de la actual remesa que cuenta con el reparto original.

Entre ese reparto está la actriz Michelle Jenner, que vuelve a interpretar a la hija de Paco, Sara, y quizá a formar parte de nuevo del triángulo amoroso formado por ella y los personajes de Mario Casas y Hugo Silva.

Jenner sorprendió hace unos días mostrando un gran cambio de look en su perfil de Instagram que quizá esté relacionado con el estreno de la serie. Y es que la actriz ha abandonado su habitual estilo para mostrarse más radical y atrevida.

Dejando atrás la melena larga y de color castaño claro o rubio a la que tenía acostumbrados a sus seguidores, la catalana enseña un pelo muy corto y de un color mucho más oscuro al que suele llevar.

En el pie de foto simplemente escribía: "Cañón del Colorado, amiga". Un mensaje que quizá no signifique nada o que no lo haga desde luego para todo el mundo. Muchos conocidos no han dudado en comentar en la publicación, como Hugo Silva que le ha dedicado el emoticono de un corazón o Dani Rovira que le ha espetado un: "Y las que nos rondarás, morena".