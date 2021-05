Jorge Javier Vázquez se reencuentra con su madre, recién vacunada: "Después de más de un año le he podido dar un beso"

La pandemia continúa, pero el retorno a la normalidad tal y como se conocía antes de la Covid-19 va percibiéndose poco a poco. Y si no, que se lo digan a Jorge Javier Vázquez, quien ha vivido un emocionante reencuentro con su madre, María Morales Martínez, que, afortunadamente, ya ha recibido la vacuna.

Así lo ha confirmado el presentador a través de sus redes sociales, donde este lunes ha publicado una tierna fotografía en la que aparece besando a su madre por primera vez tras el arranque de la pandemia, a comienzos del pasado año.

"Mi madre ya está vacunada y, después de más de un año sin acercarme a ella, le he podido dar un beso. Un beso sin mucho condimento, no vaya a ser que la liemos, pero el caso es que después de un año la he podido tocar", se lee en el texto que acompaña a la instantánea familiar.

La mujer, de 81 años, posa mirando a cámara mientras su hijo le da un suave beso en la mejilla. En la imagen, ninguno de los dos lleva puesta la mascarilla, por lo que el retrato recuerda a los que se tomaban antes del estado de alarma.

Por otro lado, en su blog de Lecturas, el catalán ha redactado unas líneas dedicadas a dicho reencuentro. "La veo mejor que nunca, aunque el otro día me contó que de vez en cuando tiene pensamientos feos y se pone a divagar sobre qué será de su piso cuando ella no esté y esas cosas", ha confesado Vázquez.

"Le digo que no pierda el tiempo con esas tonterías, que se fije en mí, que estoy vivo de milagro. Y entonces empieza a contarme que a veces se ve calculando los años que le quedan y le da un poco de 'ayayay'. Y a mí me dan ganas de responderle que no se preocupe, porque ella va a durar siempre. No le miento. Es lo que creo y así será", rezan las últimas líneas.