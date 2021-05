Bonig formalitza la seua renúncia en Les Corts

Aquest pas arriba després que la setmana passada anunciara la seua decisió de no presentar-se al XV Congrés del PPCV, el 3 de juliol, per a seguir al capdavant del partit a la Comunitat. També va deixar clar que no seguiria com a síndica i que abandonava la primera línia de la política.

Un dia després del seu anunci es va postular oficialment a liderar el PPCV el president de la Diputació i del partit a Alacant, Carlos Mazón, candidat al que apunten des de 'Génova'.

En el seu comiat, Bonig va admetre emocionada que fa un pas al costat perquè no compta "amb la confiança de la direcció del PP", però també per "respecte" a les sigles i als militants. "Lliure vaig ser per a entrar i lliure sóc per a eixir", va resoldre, agregant que "hi ha moltes formes de fer política i no té per què ser exclusivament en càrrecs públics".

Després de la seua renúncia oficial falta per dirimir qui s'incorpora com a substitut d'Isabel Bonig en el grup parlamentari, on els 19 diputats han de decidir qui serà el nou síndic o síndica. De moment els tres portaveus adjunts són Eva Ortiz, Elena Bastidas i Miguel Barrachina.