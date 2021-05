Una empresa valenciana inicia el 'carsharing' amb 100 cotxes que es poden llogar a 33 cèntims el minut

El servici, que costarà a l'usuari 33 cèntims per minut més un import fix en concepte d'alta, incorpora una novetat "que cap altra plataforma de 'carsharing' que opera en Espanya té, i és que l'alta serà pràcticament automàtica: després del registre, en un màxim de 10 minuts l'usuari estarà validat i podrà llogar el vehicle", segons les mateixes fonts.

La companyia ha llançat l'app a través de la qual es gestionen els servicis, que està disponible tant en l'App Store com en Google Play, i quasi 600 persones estan ja registrades.

Aquest servici de lloguer de cotxes, primer projecte de mobilitat particular a través de vehicles 100% elèctrics, té l'avantatge que col·laborara a la reducció de les emissions i també contribueixen a disminuir la contaminació acústica posat que es tracta de cotxes molt silenciosos. A més permet una reducció del trànsit rodat en la ciutat, ja que, segons els càlculs de la companyia, aquest tipus de vehicles podran arribar a ser utilitzats per 15 persones en un dia.

Actualment, a Espanya treballen 4 operadors de 'carsharing', tres d'ells a Madrid i pertanyents a multinacionals, segons les mateixes fonts que han indicat que CarGreen "marca una fita en ser la primera operadora en una altra província i amb capital íntegrament valencià".

Borealis Corporate Finance han sigut els encarregats d'assessorar a la companyia en tota l'operació i els qui els acompanyaran en tot el seu desenvolupament i creixement futur. Pel que fa al finançament, CaixaBank recolza el projecte amb prop del 90% de capital i la resta ha sigut aportat pels propis socis.

Els cotxes, que han sigut adquirits en la modalitat de lísing operatiu per part de l'entitat financera, comptaran amb un sistema de geolocalització per al control i podran aparcar gratuïtament tant en la zona blava com en la reservada a residents. A més, la companyia ha arribat a un acord amb l'EMT perquè els vehicles puguen aprofitar els seus punts de recarrega.