Cvirus.-Alcalde confía en que "impere sensatez" tras "euforia de un primer momento" del fin de estado de alarma

Ha reconocido, no obstante, que lo que ha ocurrido este primer fin de semana tras el estado de alarma le preocupa pero lo ve como "una primera reacción equivocada, de decir que ha cambiado todo, y está todo superado". "En absoluto, la realidad es muy tozuda y los datos están ahí", ha advertido De la Torre, que ha insistido en que "ahí está la solidaridad, la reacción que tiene que haber".

"Estoy convencido de ello", ha dicho el regidor, recordando que la Policía Local ha actuado este fin de semana "con la misma profesionalidad, intensidad de trabajo". Ha explicado, en este punto, que se han puesto un "número importante" de sanciones en relación con mascarilla o reuniones "excesivas en número", entre otros.

En concreto, según los datos facilitados por el regidor, este pasado viernes ha habido cuatro sanciones por quema de contenedores, en la zona de Cruz de Humilladero; se ha actuado en 18 domicilios por ruido; once sanciones por botellón; un total de 139 sanciones por no llevar mascarillas -siendo en total, en todo el fin de semana, 217 frente a las 153 del fin de semana pasado-; y una sanción a un establecimiento por no respetar aforo en mesas y por venta de alcohol.

Por su parte, este pasado sábado, según los datos, han sido ocho denuncias por sobrepasar la tasa de alcohol; 17 actuaciones en 17 domicilios por ruido; y cinco sanciones a establecimiento por no respetar horario de cierre y por exceso de ocupación.

"No son muchas pero son suficientes para que nos sirva de llamada de atención", ha señalado, al tiempo que ha dejado claro que quizá haya gente que haya relacionado el fin del estado de alarma con quitarse la mascarilla: "No, todavía no; tenemos que ser solidarios mientras tengamos contagios que se producen y, aunque no haya una presión hospitalaria fuerte, hay personas que están en la UCI pasándolo muy mal, jugándose la vida, algunas perdiendo la vida en la provincia".

Ha reiterado, por tanto, que "no podemos pensar que esto está superado, ni mucho menos", esperando y confiando en que se reaccione en ese sentido.

"Lo que nos interesaría es que todo eso vaya bajando", ha sostenido el alcalde, animando a que se vaya en esa dirección ya que, ha dicho, "nos ayudará en la otra batalla de salvar vidas a la gente y salvar y recuperar empleo y para eso es necesario que vayamos avanzando en una línea que nos dé una imagen como país, como región, provincia y ciudad con los mejores números e indicadores para que sea recomendada por los países que nos aportan turistas".

PIDE UN "COMPORTAMIENTO SOLIDARIO"

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha insistido en que no hay inmunidad colectiva, por lo que "nos debe hacer trabajar para tener un comportamiento solidario", para que haya menos hospitalizados, menos contagios, y, por tanto, menos gente que tenga que ir a la UCI y menos fallecimientos.

Así, De la Torre ha insistido en que hay que bajar los contagios de coronavirus para que la incidencia acumulada en 14 días vaya también descendiendo. En este sentido, a juicio de De la Torre, es el "primer signo de solidaridad, esa razón, no es tanto la economía, que también, sino la salud y la vida de la gente".

Por todo ello, ha dicho que confía "en la sensatez de la gente porque siempre se ha sabido ser responsable". "Estoy convencido de ello", ha valorado.

SALADO RESPONSABILIZA DE LO QUE OCURRA A SÁNCHEZ

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, también se ha pronunciado sobre el fin del estado de alarma, y ha vuelto a criticar que lo ocurrido "es un toque de atención que tenía que tener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Todo lo que vaya a ocurrir ahora, es su responsabilidad -del presidente del Gobierno-", ha dicho Salado, que, a su juicio, "tenía que haber tomado una norma común para todos, instrumentos jurídicos comunes para todos; para no haber eliminado el estado de alarma de una manera tan brusca y que la gente saliera a la calle y no tener instrumentos jurídicos para poner esas restricciones que han funcionado bien en toda España".

Según Salado, "lo que ocurre ahora es que hay falta de liderazgo y de coordinación, que es lo que tiene que hacer un Gobierno", ha afirmado, al tiempo que ha criticado que Sánchez "está en otras cosas". "Todo lo que ocurre de aquí en adelante es su entera responsabilidad hasta que haya un marco regulador para poder bajar esa incidencia", ha concluido.